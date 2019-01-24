» تبادل إطلاق نار على الحدود الإسرائيلية السورية

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إسرائيل

سوريا

ادرعى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته المنتشرة قرب السياج الحدودي مع سوريا تعرضت الليلة الماضية لإطلاق نار من الأراضي السورية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الخميس، أن قوات الجيش العاملة داخل جيب معزول قرب السياج الحدودي مع سوريا رصدت خلال ساعات الليلة الماضية إطلاق رصاص باتجاههم.

وتابع المتحدث أن القوات الإسرائيلية ردت بإطلاق النار على مصدر الرصاص، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين جراء الحادث.


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