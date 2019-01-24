السفير المصري في الصومال يقدم أوراق اعتماده

24 يناير 2019 - 06:02 م

قدّم محمد نصر السفير المصري في الصومال ،أوراق اعتماده لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة محمد عبد الله فرماجو، حيث نقل السفير المصري تحيات السيد رئيس الجمهورية إلى نظيره الصومالي، مؤكدا على اهتمام مصر بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات في ظل العلاقات التاريخية بينهما.

وأضاف السفير حرص مصر على مساعدة الأشقاء في الصومال، واستغلال الإمكانات السياسية والبشرية والاقتصادية لمصر لتعزيز القدرات الصومالية، ودعم عملية بناء المؤسسات الوطنية، بما في ذلك زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات لتتناسب مع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

وأشار سفير مصر في مقديشيو إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية بزيادة الدعم المصري للدول الشقيقة سواء العربية أو الأفريقية، فضلا عن استغلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في عام 2019 لتطوير وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.

من جانبه، أكد رئيس جمهورية الصومال على تقدير الصومال حكومة وشعباً لما قدمته مصر لدعم الصومال، وارتباط الشعب الصومالي بمصر لدورها الثقافي والسياسي والتعليمي، وعبر عن تطلعه لتكثيف التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة خاصةً في قطاعات التعليم والأمن والصحة وجذب الاستثمارات، فضلاً عن التنسيق فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وفي نهاية اللقاء، طلب الرئيس فرماجو نقل تحياته وعظيم تقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري على مواقفه الداعمة للصومال حتى خلال فترة عدم الاستقرار السياسي والحرب الأهلية.