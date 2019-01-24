  • الخميس 24 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:13 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وبيراميدز

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

الأمم المتحدة تبدأ تحقيقًا دوليًا في مقتل خاشقجي

مصر تتسلم الدفعة الثانية من طائرات "رافال "

مصر تقترب من شراء 12 مقاتلة «رافال» إضافية

أرشيفية

السجن 5 سنوات لبائعي السجائر

حركة حماس

«حماس» ترفض منحة قطرية لهذا السبب

الموسيقار بليغ حمدي والشيخ النقشبندي

سر وراء أول عمل فني بين النقشبندي وبليغ برعاية «السادات»

عواصف ترابية

الأرصاد تحذر: رياح وأتربة وشبورة وبرودة غدًا

تل أبيب

تأهب بـ"تل أبيب" تحسبًا لهجوم سوري

سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو

خريطة العصابات الأجنبية في مصر «تخصص»

السفير الإسرائيلي، دافيد جوفرين يزور قبر حاخام يهودي بالبساتين

بالصور.. سفير إسرائيل يزور قبر حاخام يهودي بالبساتين

السفير المصري في الصومال يقدم أوراق اعتماده

آخر الأخبار

السفير السوداني
السفير السوداني

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

السفير المصري في كابول يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأفغاني

#

السفير المصري في كابول يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية

#

جدل حول طباعة «العملات البلاستيكية» في مصر

#

السفير المصري يقدم أوراق اعتماده لدى إسرائيل

قدّم محمد نصر السفير المصري في الصومال ،أوراق اعتماده لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة محمد عبد الله فرماجو، حيث نقل السفير المصري تحيات السيد رئيس الجمهورية إلى نظيره الصومالي، مؤكدا على اهتمام مصر بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات في ظل العلاقات التاريخية بينهما.

وأضاف السفير حرص مصر على مساعدة الأشقاء في الصومال، واستغلال الإمكانات السياسية والبشرية والاقتصادية لمصر لتعزيز القدرات الصومالية، ودعم عملية بناء المؤسسات الوطنية، بما في ذلك زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات لتتناسب مع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

وأشار سفير مصر في مقديشيو إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية بزيادة الدعم المصري للدول الشقيقة سواء العربية أو الأفريقية، فضلا عن استغلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في عام 2019 لتطوير وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.

من جانبه، أكد رئيس جمهورية الصومال على تقدير الصومال حكومة وشعباً لما قدمته مصر لدعم الصومال، وارتباط الشعب الصومالي بمصر لدورها الثقافي والسياسي والتعليمي، وعبر عن تطلعه لتكثيف التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة خاصةً في قطاعات التعليم والأمن والصحة وجذب الاستثمارات، فضلاً عن التنسيق فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وفي نهاية اللقاء، طلب الرئيس فرماجو نقل تحياته وعظيم تقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري على مواقفه الداعمة للصومال حتى خلال فترة عدم الاستقرار السياسي والحرب الأهلية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "ترامب" يتجه لحصار فنزويلا
» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز
» الأهلي يتخطى مصر المقاصة بثلاثية
» بومبيو: نيكولاس ليس رئيسًا شرعيًا لـ فنزويلا
» إيقاف البحث عن طائرة «سالا» المفقودة
» تبادل إطلاق نار على الحدود الإسرائيلية السورية
» مصرع شخص وإصابة 5 بشمال سيناء
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على مصر المقاصة
» «ساويرس»: «إن شاء الله الزمالك يكسب بيراميدز»
» روسيا تعلن رفضها التدخل الخارجي في شئون فنزويلا
» كأس آسيا.. اليابان تتأهل إلى نصف النهائي

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية
زيارات فرعونية