سفير مصر لدى الاتحاد السويسري يودع "مدبولي" بعد مشاركته في دافو

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قام السفير هشام سيف الدين سفير مصر لدى الاتحاد السويسري، اليوم الخميس، بتوديع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث غادر سويسرا اليوم بعد مشاركة ناجحة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2019".

وأوضح السفير هشام سيف الدين، أن رئيس مجلس الوزراء حضر إلى سويسرا على رأس وفد ضم كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والسيدة المهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان، وذلك للمشاركة في هذا الحدث العالمي السنوي الهام.

هذا، ويعد المنتدى الاقتصادي العالمي أحد أهم المحافل الدولية التي تنعقد سنوياً بغية جمع عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، بالإضافة إلى رؤساء كبرى الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات وكبار المسئولين في المنظمات الدولية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجامعات، وذلك بهدف مناقشة معظم القضايا الملحة التي تواجه العالم في الوقت الحالي.


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