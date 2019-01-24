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حبس 3 متهمين حاولوا تهريب طن بانجو

قضايا وحوادث

مخزن بانجو بأسوان
ارشيفية

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الداخلية

سيناء

حبس

ضبط

بانجو

أمرت النيابة العامة بالسويس، برئاسة أيمن قطب، رئيس نيابة فيصل والجناين، تحت إشراف المستشار هادي عزب، المحامي العام لنيابات السويس، حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لمحاولتهم تهريب طن بانجو.

كان مكتب مكافحة المخدرات بالسويس تلقى معلومات باعتزام 3 متهمين مقيمين بحي الأربعين والجناين جلب مواد مخدرة من سيناء.

وكلف العميد مفيد فوزي، رئيس مكتب مكافحة المخدرات السويس وجنوب سيناء، كلا من المقدم محمد عبدالعزيز، والمقدم أيمن عبيد، ضابطي المكافحة بسرعة ضبط المتهمين متلبسين بنقل المخدرات، وتم عمل الأكمنة وتمكن رجال المكافحة من إحباط تهريب سيارة من معدية الشط أثناء جلبها قرابة طن بانجو قام المهربون بإخفائها بمخابئ سرية بالسيارة.

وتبين أن المتهمين قادمون من رأس سدر جنوب سيناء لترويج المخدرات بالقاهرة، تم التحفظ على المواد المخدرة والسيارة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام.


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