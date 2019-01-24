«حماس» ترفض منحة قطرية لهذا السبب

24 يناير 2019 - 05:55 م

أعلن نائب رئيس حركة المقومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة خليل الحية، اليوم الخميس، عن رفض المنحة القطرية بسبب شروط إسرائيل التي منعت إدخال دفعة مالية قطرية جديدة الأربعاء، ردًا على تجدد إطلاق النار قرب الحدود مع غزة.

وقال خليل الحية في مؤتمر صحفي: "أكدنا للسفير محمد العمادي أننا نرفض استقبال المنحة القطرية بعد شروط الاحتلال".

وأضاف "ناقشنا مع العمادي اليوم عدة ملفات، وهو تفهم شرحنا ورفضنا للمنحة"، مؤكدا "لن تكون غزة جزءًا من الابتزاز أو مسرحًا للمهرجانات الانتخابية الإسرائيلية".