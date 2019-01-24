  • الخميس 24 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:13 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وبيراميدز

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

الأمم المتحدة تبدأ تحقيقًا دوليًا في مقتل خاشقجي

مصر تتسلم الدفعة الثانية من طائرات "رافال "

مصر تقترب من شراء 12 مقاتلة «رافال» إضافية

أرشيفية

السجن 5 سنوات لبائعي السجائر

حركة حماس

«حماس» ترفض منحة قطرية لهذا السبب

الموسيقار بليغ حمدي والشيخ النقشبندي

سر وراء أول عمل فني بين النقشبندي وبليغ برعاية «السادات»

عواصف ترابية

الأرصاد تحذر: رياح وأتربة وشبورة وبرودة غدًا

تل أبيب

تأهب بـ"تل أبيب" تحسبًا لهجوم سوري

سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو

خريطة العصابات الأجنبية في مصر «تخصص»

السفير الإسرائيلي، دافيد جوفرين يزور قبر حاخام يهودي بالبساتين

بالصور.. سفير إسرائيل يزور قبر حاخام يهودي بالبساتين

مصرع شخص وإصابة 5 بشمال سيناء

قضايا وحوادث

خبير: العامل البشري وراء 80% من حوادث الطرق
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

وفاة شخص وإصابة آخرين فى حريق بناقلة نفط بهونج كونج

#

مقتل وإصابة 4 أشخاص في انفجار بباكستان

#

إغلاق معبر رفح البري لمدة يومين

#

مصرع أكثر من 1400 جراء تسونامي إندونسيا

اصابة

الاسعاف

مصرع

حوادث الطرق

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدامها بعمود إنارة أمام قرية 6 أكتوبر بمركز بئر العبد، على طريق «العريش- القنطرة شرق الدولي»، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، بسبب زحف الرمال على الطريق نتيجة الظروف الجوية بشمال سيناء.

وأسفر الحادث عن مصرع السائق، سالم جابر سالم، من قرية أم عقبة ببئر العبد، وإصابة كل من أسامة محمد عيادة، 31 سنة، من الغربية، وسلامة صالح منصور، 37 سنة، وسليمان صالح منصور، 40 سنة، ومنى كريم سليمان، 40 سنة، وحنين يونس محمد، 10 سنوات، وجميعهم من قرية الخربة ببئر العبد، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بئر العبد المركزي عن طريق سيارات الإسعاف التي هرعت لموقع الحادث، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "ترامب" يتجه لحصار فنزويلا
» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز
» الأهلي يتخطى مصر المقاصة بثلاثية
» بومبيو: نيكولاس ليس رئيسًا شرعيًا لـ فنزويلا
» إيقاف البحث عن طائرة «سالا» المفقودة
» تبادل إطلاق نار على الحدود الإسرائيلية السورية
» مصرع شخص وإصابة 5 بشمال سيناء
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على مصر المقاصة
» «ساويرس»: «إن شاء الله الزمالك يكسب بيراميدز»
» روسيا تعلن رفضها التدخل الخارجي في شئون فنزويلا
» كأس آسيا.. اليابان تتأهل إلى نصف النهائي

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية
زيارات فرعونية