رئيس الوزراء يلتقي الرئيس السويسرى لبحث مجالات التعاون المشترك

24 يناير 2019 - 05:52 م

خلال حضوره فعاليات مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الرئيس السويسري، أولى مورير، لبحث مجالات التعاون المشترك، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وخلال اللقاء، تم استعراض جوانب التعاون الثنائي بين مصر وسويسرا، ومقترحات زيادة الاستثمارات السويسرية في مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التى تمتلكها مصر.

وأطلع مدبولي الرئيس السويسري على الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر، وما أثمرت عنه من نتائج إيجابية، فأشاد الرئيس السويسري من جانبه بما حققته مصر، مؤكداً أن سويسرا تتطلع لتعزيز التعاون مع مصر فى مختلف المجالات التجارية والاستثمارية ذات الأهمية للجانبين.