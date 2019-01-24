سر وراء أول عمل فني بين النقشبندي وبليغ برعاية «السادات»

24 يناير 2019 - 05:49 م

فاجأ الرئيس الراحل أنور السادات، الشيخ النقشبندى، فى إحدى المقابلات، بأن يقوم بعمل فنى مع الموسيقار الشهير "بليغ حمدى"، وعندما اجتمع الصوت مع اللحن، كانت المفاجأة "مولاى إنى ببابك..".

كشف الكاتب الصحفى سامى كمال، عن لقاء جمع الموسيقار بليغ حمدى، بكروان الابتهالات "الشيخ النقشبندى"، والذى كان بداية لمولد العمل الفنى الرائع "مولاى إنى ببابك قد بسطت يدى، فمن لى ألوذ به إلاك يا سندى"، والذى كان بأمر مباشر من الرئيس الراحل أنور السادات.

وأضاف كمال، فى مقال له بصحيفة الراية، أن السادات طلب من بليغ والنقشبندى تقديم عمل معاً، وذلك حين التقوا أثناء خطوبة ابنه، وكاد النقشبندى، أن يجنّ، فمن هذا الموسيقار "السكران الفلاتى" الذى يقدّم معه الشيخ النقشبندى عملاً مشتركاً، فإذا بالنقشبندى يكاد يجنّ وهو يستمع إلى تحفة بليغ حمدى "مولاى إنى ببابك قد بسطت يدى فمن لى ألوذ به إلاك يا سندى".

وعن حياة بليغ وعلاقته بالرؤساء يقول كمال: اقترب بليغ أيضاً من الملوك والرؤساء، حيث كان يذهب كثيراً إلى الرئيس السادات فى استراحته فى القناطر الخيرية، بل حين منعت وردة من الغناء فى مصر، ورفعت أغانيها من الإذاعة، لأنها ذهبت إلى ليبيا وغنت أغنية لمعمر القذافى، وكانت الحرب الكوميدية مشتعلة بينه وبين السادات، توسط بليغ وقبل السادات.. وعادت.

وتابع قائلاً: إن بليغ حمدى وعبد الحليم حافظ وكمال الطويل ومحمد الموجى، قرروا إعادة الغناء العربى إلى مكانته الصحيحة والصحيّة بعد النكسات التى تعرّض لها، وبالفعل استطاعوا فعل الكثير فى فن الغناء العربى.

يذكر أن الدكتور مصطفى محمود، فى برنامج العلم والإيمان وصف الشيخ سيد النقشبندى بقوله: "إنه مثل النور الكريم الفريد الذى لم يصل إليه أحد".

وقد انضم النقشبندى، إلى الرعيل الأول من المقرئين، الذين عرفوا أن لغة الشعوب واحدة فى الوجدان، فكانت المقامات الموسيقى حاضرة فى دراساته، لم تنفصل يومًا عن رحلته فى الابتهال والأناشيد الدينية، فمنحت صوته بعدًا، ومساحة قوية جدًا بشهادة عدد كبير من الموسيقيين.

وبادر عدد كبير من الموسيقيين، إلى تلحين ابتهالاته، لغرامهم الشديد بصوته القوى ومساحته العريضة، بيلغ حمدى كان له نصيبًا من هذا الإعجاب، دفعه لتلحين ستة أدعية من بينها "أشرق المعصوم، رباه يا من أناجى، ليلة القدر"، وبفضل تلك التسجيلات قال عنها الإذاعى الكبير وجدى الحكيم: "إن لم يسجل النقشبندى تلك الأدعية ما كان ليكون له تاريخٌ بعد رحيله".

وفى عام 1966، التقى الشيخ مصادفة بالإذاعى أحمد فراج، حيث كان يشدو ابتهالاته فى جامع الحسين، فعرض عليه أن يقوم بتسجيل الأدعية الدينية لبرنامج "دعاء"، والذى كان يذاع يوميًا عقب آذان المغرب، إلى جانب اشتراكه فى حلقات البرنامج التلفزيونى فى "نور الأسماء الحسنى" وسجل برنامج الباحث عن الحقيقة، والذى يحكى قصة الصحابى الجليل سلمان الفارسى، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الابتهالات الدينية التى لحنها محمود الشريف، وسيد مكاوى، وبليغ حمدى، وأحمد صدقى، وحلمى أمين.

وقد ولد الشيخ فى حارة الشقيقة بقرية دميرة إحدى قرى محافظة الدقهلية، فى مصر عام 1920م، وتوفى إثر نوبة قلبية فى 14 فبراير 1979م .

وحصل على وسام الدولة من الدرجة الأولى عام 1979 وذلك بعد وفاته، كما حصل على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى عام 1989 وذلك بعد وفاته أيضاً، كما كرمته محافظة الغربية، التى عاش فيها ودفن بها حيث أطلقت اسمه على أكبر شوارع طنطا والممتد من ميدان المحطة حتى ميدان الساعة.

وعن الموسيقار بليغ حمدى، فإنه اشتهر عنه بأنه كان يطوّع الصوت، أى صوت لصالح ألحانه، لدرجة أن جميع من استمع إلى عفاف راضى أخبرها بأن صوتها حادّ، ولا يصلح للغناء، إلا بليغ حمدى الذى طوّع صوتها لألحانه الشعبية، وذلك عكس الموسيقار محمد عبد الوهاب الفنان الملتزم فى مواعيده وموسيقاه، الذى وصفته ليلى مراد بـ"الترزى".. الذى يضبط المقاس، الطول.

وقد تقاطعت حياة بليغ بين الموسيقى والمرأة، لكنه لم يعشق إلا وردة الجزائرية، التى قرّرت أن تتزوّجه وهى فتاة صغيرة، حين استمعت إلى لحن "تخونوه"، وقد التقته بعدها بسنوات لتبوح له بسرها، لكنها لم تتحمل حياته، عادت إلى الجزائر وتركت الفن وتزوجت وأنجبت ولدين، وبعد سنين طوال، أعادها بليغ إلى مصر وإلى الفن والغناء وإليه، وتزوجها، ثم تطلقا بعد عامين.