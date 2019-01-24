وزير الزراعة يفتتح المعمل الفرعي لصحة الحيوان بالغردقة

24 يناير 2019 - 05:46 م

افتتح الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، المعمل الفرعي لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالغردقة.

ورافق وزير الزراعة خلال الافتتاح الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبد الحكم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور أحمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان.

وقال وزير الزراعة إن ذلك يأتي في اطار توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية وتشجيع ودعم منظومة البحث العلمي وزيادة الإنتاجية، لافتا الي إن ذلك المعمل سيكون نواة لدعم البحث العلمي في مجال سلامة وصحة الغذاء وحماية الثروة الحيوانية من الامراض الوبائية بالمحافظة.

وأكد إن المعمل سيكون له دور هام في تقديم الخدمات الفنية علي رأسها فحص الأغذية ذات الأصل الحيواني مثل: اللحوم، الألبان، الأسماك، الدواجن، ومنتجاتها، فضلا عن المخلفات الحيوانية الواردة والمصدرة والمتداولة بالسوق المحلى في المنطقة، فضلا عن التأكد من جودة وسلامة وصلاحية الأغذية المتداولة بالمنشآت السياحية وثلاجات حفظ الأغذية بالمحافظة.

وأضاف ابو ستيت ان ضمن مهام المعمل التأكد من تطبيق متطلبات السلامة الصحية بمنشآت إعداد وتداول الأغذية بالمحافظة، كذلك سيكون له دور هام في نشر الوعي الثقافي والصحي للعاملين بالمعامل والمزارع والمنشآت حفاظا على صحة الإنسان والبيئة وكيفية التخلص الآمن من المخلفات، وبناء القدرات وتنمية المهارات الفنية للمتعاملين مع الأغذية والمزارع والباحثين من خلال الدورات التدريبية والندوات الإرشادية والمؤتمرات العلمية واليوم الحقلي.

ومن جهته قال اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إن إنشاء المعمل سيساهم في تشديد عمليات الرقابة علي الغذاء في المحافظة، نظرا لكونها محافظة سياحية، حيث يتم التأكد من سلامة الأغذية الموردة للمحافظة الي الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية بالغردقة، لافتا الي إن الرقابة علي سلامة الغذاء يصب في صالح صاحب المنشأة والمواطن المصري والسائح ايضا.

وأكدت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، علي أهمية انشا هذا المعمل بمدينة الغردقة، حيث يساهم بدور كبير جدا في فحص الأغذية والتأكد من سلامتها وجودتها، لافتة الي إن تلك الأهمية تزداد مع نشيط المحاجر الحدودية، حيث ستوفر من الوقت والمجهود، وأوضحت انه سيتم قريبا اعتماد المعمل دوليا، حيث يقوم بعمليات الفحص ايضا لمكونات الغذاء من خلال نظم متخصصة.

وتفقد وزير الزراعة ومحافظ البحر الأحمر ومرافقيهم المعامل والوحدات الملحقة بالمعمل، للوقوف علي تجهيزاته من الأجهزة والأدوات المعملية الحديثة، والتي علي مستوى عالي من الدقة والتكنولوجيا، كما عقدوا لقاءا مفتوحا مع الباحثين والعاملين في المعمل ومسئولي الطب البيطري والعاملين بمديرية الطب البيطري بالمحافظة.