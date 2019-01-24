  • الخميس 24 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:35 م
بحث متقدم
الاهلى والمقاصة

بث مباشر.. مباراة الأهلي ومصر المقاصة

عواصف ترابية

الأرصاد تحذر: رياح وأتربة وشبورة وبرودة غدًا

تل أبيب

تأهب بـ"تل أبيب" تحسبًا لهجوم سوري

الشيخ كشك

أسرار مثيرة عن علاقة «السادات» بـ «الشيخ كشك»

سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو

خريطة العصابات الأجنبية في مصر «تخصص»

السفير الإسرائيلي، دافيد جوفرين يزور قبر حاخام يهودي بالبساتين

بالصور.. سفير إسرائيل يزور قبر حاخام يهودي بالبساتين

الإفراج عن سيف الإسلام القذافي

حيلة ذكية لـ"سيف الإسلام" للترشح لانتخابات ليبيا

ورق التواليت

بالصور.. لفظ الجلالة على ورق تواليت يثير غضب المسلمين

كمال شاروبيم

"بكلمك مبتردش".. تحرج محافظ الدقهلية على الهواء

بعد السائحتين الأوربيتين.. صدمة جديدة بالمغرب

بعد السائحتين الأوروبيتين.. صدمة جديدة بالمغرب

الأرصاد تحذر: رياح وأتربة وشبورة وبرودة غدًا

آخر الأخبار

عواصف ترابية
عواصف ترابية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

#

الأرصاد: رياح وأتربة تصل لحد العاصفة غدًا

#

"الأرصاد" تحذر من طقس الخميس: أمطار وأتربة وبرودة شديدة

#

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد

درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

برودة

رياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدًا الجمعة، يسوده طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على شمال الصعيد، يكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وأضافت الهيئة، في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشوائب العالقة بالهواء نهارًا، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق غرب البلاد.

كما تنشط الرياح على غرب البحر المتوسط وجنوب البحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا فتكون:



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» كأس آسيا.. اليابان تتأهل إلى نصف النهائي
» 1000 جنيه تسعيرة شبكة دعارة كافيه الهرم
» الزمالك يقرر إعارة نجمه إلى إنبي
» إحالة المتهم بقتل عشيق زوجته في شهر العسل للجنايات
» «شيلونجو» يقود الإسماعيلى للفوز على بتروجت
» انفجار جديد يهز العاصمة السورية
» شاهد.. "سما" تدخن الشيشة: "أنا دوخت يا جدعان"
» بهذه الطريقة هنأت سما المصري وزير الداخلية
» رانيا يوسف تصدر بيانا قاسيا ضد من يسيء إليها
» شاهد.. تفاصيل اختطاف طفلة بعد ولادتها مباشرة
» أول إجراء من "نافعة" عن اتهامه بالتمويل من الإخوان

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • عشاء

    06:57 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية
زيارات فرعونية