» 1000 جنيه تسعيرة شبكة دعارة كافيه الهرم

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة الآداب بالجيزة، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، من إلقاء القبض على قوادة وفتاتين، بتهمة ممارسة الدعارة.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف العميد طارق حمزة مدير إدارة الآداب بالجيزة، أن المتهمة الرئيسية "القوادة"، سبق اتهامها في قضية آداب، وأنَّها خرجت من السجن حديثًا، وكانت تجلس في إحدى "الكافيهات" بشارع الهرم، وتتفق مع الفتاتين على ممارسة الدعارة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 500 إلى 1000 في الليلة الواحدة.

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، انطلقت مأمورية من المباحث تحت قيادة المقدم محمد سعيد وكيل الإدارة، وألقت القبض على المتهمين وعُثر بحوزتهم على هواتف محمولة ومبلغ مالي.

وتبين من خلال الفحص وجود "شات جنسي"، واتفاق مع عدد من الأشخاص على ممارسة الدعارة مقابل مبلغ مالي يترواح قيمته من 500 إلى 1000 جنيه، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت نيابة الطالبية التي باشرت التحقيق.


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