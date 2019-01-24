أسرار مثيرة عن علاقة «السادات» بـ «الشيخ كشك»

24 يناير 2019 - 04:59 م

أمر مباشر من السادات للإعلامى "أحمد فراج".. باستضافة الشيخ كشك فى "نور على نور"

وصفت العلاقة بين الرئيس الراحل أنور السادات، والشيخ عبد الحميد كشك، بأنها كانت غير حسنة، حيث كان يهاجم الأخير الرئيس السادات فى خطبه، لكن هناك جانب لا يعرفه الكثيرون عن العلاقة الحسنة من الرئيس السادات تجاه الشيخ كشك.

الكاتب الصحفى سليم عزوز، كشف عن أسرار جديدة كانت تربط الشيخ الراحل "عبد الحميد كشك"، مع الرئيس السادات، وذلك من خلال حوارات صحفية كان قد أجراها من قبل مع الشيخ الراحل.

وأضاف، أنه من ضمن هذه العلاقة ما يمكن ألا يصدق، مثل طلب الرئيس السادات فى ساعة صفاء، من الإعلامى الراحل "أحمد فراج" أن يستضيف الشيخ كشك فى برنامجه "نور على نور"، بعد أن ذاع اسم الشيخ الشعراوى بفضل هذا البرنامج.

وكانت استضافة الشعراوى فى البرنامج هى مقترح للسادات نفسه، ولم يأبه بتقرير إذاعى يفيد بعدم استضافته لأن صوته ليس إذاعياً.

كما أن السادات، هو من اقترح أن يتعاون الموسيقار بليغ حمدى مع المنشد الدينى الشيخ سيد النقشبندى، فكان ألبوم "مولاى إنى ببابك قد مددت يدى".

وأكد عزوز، أن الإعلامى أحمد فراج، تحفظ على مقترح السادات باستضافته الشيخ كشك فى برنامجه، وقال إن أداءه خطابى، والبرنامج التليفزيونى يحتاج إلى متحدث لا إلى خطيب، ومن ثم لم يكتب لهذا المقترح التنفيذ.

وتابع قائلاً: لقد كتب الشيخ فى مذكراته ما فهمت أنه سبب غضب السادات عليه، إذ تلقى الشيخ كشك خطاباً يحمل دعوة من رئاسة الجمهورية لحضور لقاء مع الرئيس.

وأضاف أن الشيخ كشك، التقى بعد ذلك بشيخ الأزهر، الشيخ "عبد الرحمن بيصار"، الذى سأله، لماذا لم تأت؟.. لقد كان الرئيس طوال الوقت يسألنى ونحن على المنصة: هل جاء الشيخ كشك؟! وبدا ضجراً لعدم تلبيتك دعوته.

وقال شيخ الأزهر له: ألا تعلم أننا نعيش فى معية سيادة الرئيس؟.

وأشار إلى أنه سأل الشيخ كشك: ما هو قولك فيما نسب إليك بأنك لا تلتزم بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وأن أسلوبك فى الخطاب يقوم على السب والقذف؟.

قال: لكل مقام مقال، هو ربنا عندما قال "كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث".. كان بيشتم! .. "كمثل الحمار يحمل أسفارًا".. كان بيشتم؟!.

وأضاف، أن الشيخ كشك قال له أيضًا: "لقد كانت خطبة الجمعة تستغرق قرابة الساعة، فمن يمكنه أن يصعد المنبر ويظل ساعة يشتم، ويا ولاد كذا يا ولاد كذا.. دا يبقى متخرج من كلية الشتيمة! لكن معظم من يتقولون على لم يسمعوننى، ولم يتبينوا!، قلت له: لقد جئت لكى أتبين! فرد رد: "أهو كده".

كما عرف عن الشيخ الراحل عبد الحميد كشك، هجومه الساخر فى خطبه على الفنانين والكتّاب، خاصة الآراء التى توصف بالغريبة فى المجتمع.

عزوز، كشف عن لقاء جمعه مع الشيخ الراحل فى مطلع تسعينيات القرن الماضى، حيث سأله عن رأيه فى اغتيال الكاتب الراحل فرج فودة، وذلك عقب مقتله بقليل، حيث أجابنى بقوله: "لقد أفضى فرج فودة إلى ما قدم.. ونحن دعاة لا قضاة".

وأوضح عزوز، فى الحقيقة، أن الإجابة تمثل خروجًا على خطاب الشيخ كشك من حيث الشكل، ففى الموضوع، لم يثبت على الشيخ، رغم حماسه وخطبه الملتهبة، أنه كفر أحدًا، أو دعا لقتل أحد، فهو يهاجم، ويشتد فى الهجوم، ويسخر أيضًا، لكنه لا يتجاوز الهجوم الحاد، والسخرية اللاذعة، إلى الاتهام بالتكفير أو الدعوة للقتل!.

وكشف أيضًا، عن أن هناك أمرًا لا يعرفه الكثيرون عن الشيخ الراحل، حيث أكد أن الشيخ كشك رفض السفر إلى الخارج، وكان يقول لى: "نحن دعاة لا قضاة"؛ يظهر تمسكه بحدود مهنته التى أحبها وفضّلها على مهنة التدريس، وقد عُرض عليه أن يعمل أستاذًا فى جامعة الإمام بالسعودية، فرفض، كما رفض فكرة ترك مصر والسفر للخارج، عندما كان السفر بهدف إسكاته، وكمقابل لتركه منبره، ولم يقبل به حتى بعد أن حيل بينه وبين هذا المنبر.

ومن الغريب عن الشيخ كشك، أيضًا أنه رفض طريقًا يبدو ممهدًا لعضوية البرلمان، وكان يمكن له أن يتغلب على قرار منعه من الخطابة بواسطة الحصانة البرلمانية، كما فعل الشيخ صلاح أبو إسماعيل (والد حازم أبو إسماعيل) .

وأكد عزوز، أنه فى الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب فى 1987، التى خاضها الإخوان على ما سمى بقائمة "التحالف الإسلامى" التى تضم الجماعة وحزبى "العمل" و"الأحرار"، نشرت الصحف أن الشيخ كشك سيكون مرشح التحالف على قائمة شرق القاهرة، لكنه لم يترشح، ولم يصدر نفياً بذلك، وعندما التقيته بعد سنوات، سألته عن حقيقة هذا الخبر!، وأجاب الشيخ بأنه فوجئ باسمه منشورًا فى الصحف، فاتصل جابر رزق، (الصحفى الإخوانى المعروف)، والذى ربما كان مسئولاً عن نشر مثل هذه الأخبار، وربما كان قد تقرر ترشيح الشيخ كشك، والحصول على موافقته تعد "تحصيل حاصل"، فمن ذا الذى يرفض عضوية البرلمان، بسهولة وبدون أن يسعى إليها؟!.

وأوضح، أن جابر رزق سأل الشيخ كشك: وما الذى يغضبك فى الأمر يا مولانا؟ ليرد الشيخ كشك: أنتم لم تحصلوا على موافقتى!.