بالصور.. سفير إسرائيل يزور قبر حاخام يهودي بالبساتين

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السفير الإسرائيلي، دافيد جوفرين يزور قبر حاخام يهودي بالبساتين
السفير الإسرائيلي، دافيد جوفرين يزور قبر حاخام يهودي بالبساتين

متابعات - خالد الشرقاوي

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البساتين

سفير إسرائيل

دافيد جوفرين

قبر حاخام يهودي

زار السفير الإسرائيلي، دافيد جوفرين، اليوم الخميس، قبر الحاخام اليهودي «حاييم كابوسي»، في منطقة البساتين، يرافقه الحاخام «متيتياهو حشن».

وأشار الحساب الرسمي للسفارة الإسرائيلية في القاهرة على «فيس بوك»، إلى أن «كابوسي» عاش في القرن الـ16 والـ17، وكان فاقداً للبصر، وتنقل بين القاهرة ودمياط والإسكندرية، ووفقاً للقصص تم اتهامه بالرشوة، وقيل إنه "إن لم يكن مذنباً سيستعيد نظرة وهذا ماحدث" على حد ذكر السفارة.

جدير بالذكر أن الحاخام الإسرائيلي كابوسي الذي توفي عام 1631 له كنيس باسمه في حارة اليهود في الموسكي، ويعد مكانًا مقدسًا يحرص اليهود على زيارته، وهو كنيس مُخصص لطائفة القرائين من اليهود.

دُفن «كابوسي» في مقابر اليهود بمنطقة البساتين، وكان يحظى بمكانة روحية لدى اليهود، حيث يحرصون على زيارة مقبرته وكنيسه، إلا أن الكنيس مغلق من قبل الطائفة اليهودية بالقاهرة منذ عدة سنوات، كما أنه لا تقام به شعائر.


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