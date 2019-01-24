خريطة العصابات الأجنبية في مصر «تخصص»

24 يناير 2019 - 04:38 م

الدعارة للروس والأوكرانيات.. السرقة للأفارقة.. والسحر للمغاربة



الحشيش أفغانى.. والكوكايين برازيلى وهولندى

خبير أمنى: "البلد مش ناقصة".. وقانونى: الجرائم على الأراضى المصرية والقضاء المصرى مختص بالحكم فيها

مصر بلد الأمن والأمان, يقصدها الجميع من كل أنحاء العالم, من أجل الاستمتاع بمناظرها الخلابة, ولكن الغريب فى الأمر أن البعض من قاصديها لم يأتوا لذلك, ولكن أتوا لكى يرتكبوا أعمالاً إجرامية متنوعة ما بين آداب وجرائم سرقة ونصب، معتبرين أنهم سينجون من العقاب.

خلال العام الماضى تم القبض على أكثر من 40 شبكة آداب أجنبية فى القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، ضمت نحو 200 متهمة، معظمهن يحملن الجنسيات الروسية والمغربية، وبعضهن من أوكرانيا والصين، فضلًا عن بعض السيدات من الدول الأفريقية.

وفى هذا التقرير ترصد "المصريون" أبرز الشبكات الأجنبية التى عملت فى مصر وتم القبض عليها.

الدعارة للروس والأوكرانيات

تمكنت الأجهزة الأمنية, مؤخرًا من مداهمة عدة شقق دعارة فى أماكن مختلفة، واكتشفت أنها تحت إدارة فتيات أوكرانيات يستقطبن الرجال والنساء من راغبى المتعة الحرام مقابل الأموال عبر الإنترنت.

وفى 9 سبتمبر 2017 تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب بإشراف اللواء مجدى موسى مدير الإدارة العامة للآداب والنشاط الخارجى من الإيقاع بأكبر شبكة دعارة روسية يقودها رجل أعمال لبنانى داخل فندق شهير بالقاهرة بعد استقطابها الرجال والنساء من راغبى المتعة الحرام مقابل الأموال عبر الإنترنت.

تم ضبط مهندس بترول و3 فتيات روسيات وأخرى أوكرانية واعترف المتهمون بارتكابهم الجريمة وأحيلوا إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وتبين أن الشبكة يقودها رجل أعمال لبنانى يستقطب الأثرياء إلى الفنادق الشهيرة وتقوم بتقديم الفتيات مقابل 3 آلاف جنيه فى الساعة الواحدة.

وتمت مداهمة الفندق وألقى القبض على 4 فتيات فى وضع تلبس مع مهندس البترول, وبتفتيش الغرفة وعثر بداخلها على 6 آلاف جنيه مصرى و5 آلاف دولار و3 آلاف يورو وعملات أجنبية أخرى وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية وعدد كبير من الواقى الذكرى.

وفى يوليو 2016 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاتين إحداهما من روسيا والأخرى من أوكرانيا بإحدى الشقق بمدينة نصر أثناء ممارسة الرذيلة مع رجل أعمال مقابل 4500 جنيه وضبط بحوزتهم 30 ألف جنيه و1000 دولار أمريكى و50 ألف عملة أوكرانية وواقيات ذكرية ومنشطات جنسية وهواتف محمولة.

السرقة والسطو المسلح الأفارقة

وفى 24 ديسمبر من الشهر الجاري, تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين يحملون جنسية دولة أفريقية لسرقة الفيلات والشقق بالشيخ زايد، وأرشد المتهمون عن المسروقات.

أما «سيرجي» و«أورلي» اللذان ينتميان لأصول أفريقية فقد اخترقا الحساب الإلكترونى لأحد الفنادق، وجددا إقامتهما على فترات متفاوتة تجاوزت 8 أشهر، وتحميل فواتير الإقامة على حساب بطاقة ائتمانية لا تعود لأحد منهما، والتى بلغت 60 ألف دولار.

سودانية تقتل صديقها

فى منطقة بولاق الدكرور، فزع الجميع على صوت معركة بين اثنين غير مفهوم أسبابها، غير أن الجيران تبينوا أن مصدر «الخناقة» شقة سودانى وصديقته التى حضرت مؤخرًا للبلاد للإقامة معه، بعدها توقف صوت الشجار، لتعود الأوضاع بعد وقت قصير، إلى ما كانت عليه ليكتشف الجيران مقتل مستأجر الشقة الثلاثينى على يد صديقته.

حشيش أفغانى

ألقت مباحث الإسكندرية القبض على شخص تخصص فى جلب الحشيش الأفغاني, وبيعه لعملائه من أصحاب المزاج بمنطقة المنشية بالإسكندرية.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المنشية من ضبط عاطل, بحوزته 15 قطعة لمخدر الحشيش الأفغاني, وأقراص مخدرة بقصد الاتجار, وسلاح أبيض, ومبلغ مالي, وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

عصابة دولية للدعارة

وفى الهرم، نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على عصابة دولية تتزعمها سيدتان إحداهما مصرية والأخرى ليبية، لممارسة الدعارة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين استطاعتا تكوين شبكة دعارة، تضم فتيات مصريات وأجنبيات، بهدف استقطاب راغبى المتعة المحرمة، مقابل 1500 جنيه فى الليلة، وتزعم الشبكة سيدة مصرية تدعى "ن.م" وعاونتها سيدة ليبية الجنسية تدعى "ر.م".

السحر المغربى

قامت الأجهزة الأمنية باعتقال مشعوذ مغربى ورجل مصرى وزوجته بعد اتهامهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على مبلغ 40 ألف جنيه.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة النصب على سيدة بالقاهرة، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كوكايين «البرازيل»

وقبل أيام قليلة قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المؤبد 25 سنة، لسائحة أجنبية، لإدانتها بتهريب 2 كيلو من مخدر الكوكايين داخل البلاد، عبر مطار القاهرة الدولي، وتم ترحيل المتهمة إلى سجن النساء، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها.

غانى يمارس الرذيلة

فى منطقة النزهة اكتشفت ربة منزل قيام جارها الأفريقى باصطحاب فتاة والصعود بها إلى شقته، وقيامه بممارسة الرذيلة معها، وعقب ذلك أسرعت إلى قسم شرطة النزهة، للإبلاغ عن جارها "سيسى داود اسياجا"، طالب، غانى الجنسية و"وفاء.أ"، 25 سنة، ربة منزل، تتهمهما فيه بممارسة الرذيلة داخل شقته بالعقار الذى يقيم فيه.

أنكر المتهم، الغانى الجنسية، الاتهامات المنسوبة إليه، إلا أن التحريات أكدت وجود قضايا آداب فى السجل الجنائى للمتهم وصديقته.

تاجر عملة إفريقى

بينما تمكن رجال مباحث القاهرة فى وقت سابق من القبض على أفريقى الجنسية، لاتجاره فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بميدان الأوبرا، وعثر بحوزته على مبالغ مالية ضخمة لعملات مختلفة.

3 هولنديين يبيعون الكوكايين

وفى واقعة مثيرة بالقاهرة، ألقى ضباط مكافحة المخدرات القبض على "يورجن رونوس"، و"شارون بريكا"، و"تانجا ماتيلدوا"، وجميعهم يحملون الجنسية الهولندية من أصل نيجيري، يقيمون بمدينة الرحاب، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى فى الخارج من دولة هولندا لجلب كمية من مخدر الكوكايين، وتمريرها للبلاد عن طريق ميناء القاهرة الجوي.

خبير أمنى: البلد مش ناقصة بلاوي

"البلد مش ناقصة بلاوى".. هكذا علق قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى حاليًا، على النشاطات المشبوهة التى يمارسها بعض الأجانب والعرب ويتخذون من مصر أرضًا خصبة لمزاولة أعمالهم الممنوعة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين قطاع مصلحة الأمن العام ومباحث الجوازات برصد تحركات الأجانب وتحرى الدقة فى بياناتهم.

وأضاف نور الدين لـ"المصريون" أن الأجهزة الأمنية تتبعهم من فترة لأخرى لمعرفة إذا كان هناك اختلاف فى مكان الإقامة أو الوظيفة التى يمارسها داخل مصر والبيانات المكتوبة بمباحث الجوازات.

وتابع الخبير الأمنى: "أنه قديمًا كان يوجد قسم متخصص فى ذلك يسمى "قسم ضباط الإقامة" وكانت مهمتهم رصد وتتبع تحركات الأجانب داخل البلاد.

وأشار الخبير الأمني, إلى أن ما يحدث فى مصر نوع من التساهل يؤدى إلى انتشار الجرائم، مشيرًا إلى أن دول العالم تتعامل مع جميع الوافدين بحذر وهو ما يجب أن نطبقه على أرضنا.

ومن جانبه قال أيمن محفوظ المحامى، إنه جرائم الأجانب فى مصر أصبحت أمرًا ملحوظًا ومنهم أوروبيات جئن لمصر لاحتراف الدعارة، وكذلك الأفارقة الذين أبدعوا فى جرائم الهاكرز على الحسابات الشخصية وتهديد أصحابها وتتطور الأداء إلى النصب بادعائهم تحويل الأوراق إلى دولارات وكذلك السطو على حسابات البنوك المصرية.

وأضاف محفوظ لـ"المصريون" أننا نفرق بين حالتى إن كان الفعل المجرم طبقًا للقانون العقوبات المصرى قد وقع على أرض مصر فإن الجانى أيًا ما كانت جنسيته يخضع لإحكام واختصاص القضاء المصري، لأن مصر تأخذ بمبدأ إقليمية القانون وذلك ببسط سلطان القضاء المصرى على أى جريمة دون النظر لجنسيه الجانى طالما حدثت الجريمة على أرض مصر.

وأشار، إلى أنه تطبيقًا لمبدأ إقليمية القانون فإنه يعد بسط سلطان القضاء المصرى على أى شخص عمل جرم يعده القانون فاعلاً أو شريكًا بفعل حدث خارج مصر متى حدث جزء من الجريمة على أرض مصرية ومنها الجرائم المخلة بأمن الدولة وتزوير العملة ومحاولة إدخالها البلاد طبقًا للنص المادة 3 عقوبات.

وأوضح, أن رجال الأمن تكافح الجريمة بشتى صورها، أيضًا جرائم الأجانب ضمن النشاط الأمنى وجهات التحقيق والقضاء المصرى هو المنوط به توقيع الجزاء والعقوبة المناسب دون النظر للجنسية الجاني.

ولفت إلى أن هناك اتفاقيات دولية تحدد تسليم المجرمين لقضاء العقوبة فى بلدهم أو اتفاقيات دولية بذلك ثنائية تحدد ذلك الخيار, ولكن الأمر يكون أكثر تعقيدًا حين يحكموا على الأجنبى فى مصر، فهل يجوز للدولة الأجنبية تسليمه إلى مصر؟.

ونوه بأن الأصل العام فى القانون الدولى أنه لا يجوز للدولة تسليم رعاياها إلى دولة الحكم وهذا لا يعد تشجيعًا على هروب المجرم وإنما يجوز إرسال ملف القضية وطلب تنفيذ الحكم فى دولة الجنسية أو إعادة محاكمة الجانى فى بلده طبقًا للأوراق القضية المرسلة من الحكومة المصرية وذلك باعتبارين مهمين هو أن تكون هناك اتفاقية دولية أو ثنائية بين دولة الجنسية ومصر وأن يعتبر الفعل مجرمًا طبقًا للقانون دولة الجنسية.

خلاصة القول، طالما الجانى ارتكب جريمته فى مصر أو وقع جزء منها فى مصر طبقا للقانون العقوبات المصرى كما أسلفنا فان بسط سلطة القضاء المصرى على كل الجرائم النى تحدث على أرض مصر, موضحًا أن مسالة تسليم المجرمين تحكمها الاتفاقيات الدولية والقانون الدولى.