طلعت يوسف يعلن تشكيل المقاصة لمواجهة الأهلي

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف، تشكيل فريقه لمباراة الأهلي، التي تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ11 لمسابقة الدوري.
وضم تشكيل المقاصة كلا من:
- حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم
- خط الدفاع: عصام صبحي -أحمد عبد العزيز مودي – طه عادل – محمد دسوقي
- خط الوسط : محمد تونى – صلاح ريكو – رجب عمران – مصطفى شبيطه – صلاح عاشور
- خط الهجوم: شيميلس بيكلي
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