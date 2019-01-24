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مهاجم الزمالك السابق يتعرض للسرقة

الرياضة

الزمالك
ارشيفية

متابعات- عمرو محمد

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مصر

بيان

رانيا يوسف

تعرض النيجيري ستانلي أوهاويتشي مهاجم الزمالك السابق وعجمان الإماراتي الحالي، لواقعة سرقة في فندق إقامة فريقه بالسادس من أكتوبر أمس الأربعاء حيث يعسكر حاليًا بالقاهرة.

وأبدى اللاعب استياءه الشديد بعد تعرضه للسرقة في فندق الإقامة الذي يقطن به فريقه، حيث يتواجد عجمان في مصر حاليًا لخوض معسكر إعدادي قبل استئناف الدوري هناك.

وأكد ستانلي أنه عاش في مصر أكثر من أربع سنوات ولم يتعرض لهذا الأمر إطلاقاً من قبل، ويشعر بالاستياء الشديد نحو ما حدث.

شدد اللاعب، على أن المسروقات كانت عبارة عن مبلغ مالي بعملة الدولار الأمريكي، ولجأ لإدارة الفندق لمساعدته خاصة أنه طوال 8 أيام ماضية وهي فترة المعسكر، كان يضع أمواله في الغرفة، حيث إنه لم يخرج سوى لخوض التدريب والعودة مرة أخرى، وهو الأمر الذي لا يلزم خروجه بأموال، ولكن موقفهم كان سلبيًا.

وينهي فريق عجمان معسكره بفندق هيلتون بيراميدز في السادس من أكتوبر اليوم الخميس قبل السفر إلى الإمارات.

وشدد اللاعب أنه اضطر للجوء إلى الشرطة المصرية لتحرير محضر سرقة، وإثبات الواقعة.

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