بعد السائحتين الأوروبيتين.. صدمة جديدة بالمغرب

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إنجي مراد

باسم ياخور

صدمة جديدة يعيشها الشارع المغربي، عقب العثور على طفلة الثلاثاء الماضي جثة هامدة، والتي كانت مفقودة لمدة تقارب الأسبوعين، في شمال المغرب بإحدى الغابات بمنطقة الدريوش.

صور الطفلة إخلاص (3 سنوات)، تم تداولها قبل أسبوعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بعنوان وأرقام هواتف أسرتها، على أمل التواصل معهم حال العثور عليها.

ودشن نشطاء حملة للبحث عن الطفلة إخلاص طوال الأيام الماضية، وانخرط فيها مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، على أمل العثور عليها سالمة.

كما تم تداول أخبار بالعثور على حذاء إخلاص منذ ثلاثة أيام، لتبدأ عملية تمشيط واسعة على مستوى الأماكن المجاورة قبل أن يتم العثور عليها في إحدى الغابات جثة هامدة.

موت إخلاص تسبب في  صدمة كبيرة بين  النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صورا للطفلة مرفقة بتدوينات يترحمون فيها على الصغيرة، ويعبرون فيها عن حزنهم لوفاتها، التي لم تكشف بعد.

وكان قد انتشر منذ صباح أمس خبر العثور على الطفلة "إخلاص البوجدايني" المختفية منذ 18 يوم بمنطقة ميضار (إقليم الدريوش) وهي جثة هامدة بأحد الجبال غير بعيد عن مقر سكنى والديها.

وقام  الروائي المغربي، طارق البكاري، بنشر صورة لإخلاص وأرفقها باقتباس من رواية "القاتل الأشقر"، "لا يموت إلا الجديرون بالحياة، أما الحمقى وعبيد الحزن والمدثرون باليأس والمغضوب عليهم والضالون، فإن حياة التشردم أمامهم تبدو شاسعة كأنها الأبد، كأن الموت لا ينوي إبادتهم، أو كأنه يتحاشاهم.

وعلق قائلا:  "الصورة لإخلاص.. هذا الملاك الذي اغتالته وحشية البشر بمدينة الدريوش".

بينما علقت إحدى الناشطات قائلة: "حين يتم العثور على هذا الملاك الجميل جثة هامدة في غابة، فاعلم أن الشر والظلم جاوز المدى وكل يؤذي بطريقته ".

حادثة إخلاص جاءت بعد حادثة السائحتين الأوروبيتين التي هزت المغرب الشهر الماضي.

وكانت السائحتان الدنماركية لويزا فيسترجر يسبرسن (24 عامًا)، والنرويجية مارين هولاند (28 عامًا) قد قتلتا ليلة 16-17 من ديسمبر الماضي عل ييد متطرفين دواعش جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة.


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