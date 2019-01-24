مصر والكويت توقعان بروتوكولا لتنظيم الخدمات الجوية

24 يناير 2019 - 02:22 م

شاركت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الخميس، وزارة الطيران المدني المصرية في مذكرة تفاهم بشأن بتنظيم الخدمات الجوية بين البلدين.

وعن الجانب المصري وقع مذكرة التفاهم نائب رئيس سلطة الطيران المدني خالد عبد المنعم، وعن الجانب الكويتي نائب المدير العام لشئون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران ومركز تنسيق نظم السلامة في إدارة الطيران المدني الكويتية المهندس عماد الجلوي.

وقال المدير العام لـ"الطيران المدني" المهندس يوسف الفوزان - في تصريح صحفي- إن المذكرة تأتي في سياق تحديث الترتيبات التشغيلية الثنائية، المتعلقة بتنظيم النقل الجوي بين البلدين الشقيقين.

وأضاف الفوزان أن الجانبين اتفقا على جدول طرق جديد يحل محل جدول الطرق المتفق عليه سابقاً، على أن يطبق هذا الجدول بصفة مؤقتة من تاريخ توقيع هذه المذكرة، لحين دخوله حيز التنفيذ بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية.

وأوضح أنه تم الاتفاق على منح مؤسسات النقل الجوي المعينة من كل طرف متعاقد، حق زيادة السعة التشغيلية، علاوة على التشغيل باستخدام المشاركة بالرموز، وحث شركات الطيران في البلدين للاجتماع لمناقشة سبل التعاون فيما بينهم؛ لتنمية الحركة بين البلدين.