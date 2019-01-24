حقيقة سباق فنانين سوريين على أسطوانات الغاز

24 يناير 2019 - 02:09 م

أعرب الكثير من الفنانين السوريين عن سعادتهم، عقب الحصول على أسطوانة غاز وذلك عقب الأزمة التي تمر بها سوريا بسبب ندرة الوقود، وعلى رأسه العاز.

الفنان السوري "باسم ياخور" المقرب من النظام السوري قام صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بنشر صورة له مع أسطوانتي غاز.

وعلق ياخور قائلا: "ومن الحب ما قتل.. العشق الممنوع"، حيث قوبلت صورة "باسم ياخور" بتعليقات ناقدة وساخرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسم المعلقون على الصورة بين من رآها سخرية من معاناة المواطنين، وبين من تساءل عن الرسالة التي يريد "باسم ياخور" إرسالها.

وتعاني مناطق النظام السوري في الوقت الحالي من أزمة غاز خانقة، مترافقة مع أزمة مازوت وكهرباء وغلاء في الأسعار، وذلك خلال فصل الشتاء.

ولم يقف الأمر عند باسم ياخور فقط، حيث ظهر عدد من الفنانين السوريين أيضا إلى جانب اسطوانات الغاز، لتبدأ مواقع التواصل الاجتماعي بالامتلاء بصور لعدة فنانيين سوريين.

وكان الفنان "شادي أسود" المعروف بقربه للنظام، قام بنشر صورة له مع شاحنة مخصصة لنقل اسطوانات الغاز، معلقًا عليها "كذاب أنا، من النهاردة مفيش حكومة، أنا الحكومة".

كما نشرت الفنانة "إنجي مراد"، الحائزة على لقب ملكة جمال آسيا لعام 2017، صورة لها مع إسطوانتي الغاز وفي نفس المكان الذي التقط فيه "باسم ياخور" صورته.

صورة "ياخور" و"مراد" فتحت نقاشا واسعا عن سبب وجودهما في نفس المكان ونشرهما لنفس الصور.

وبحسب ما رصده مدونون سوريون تبين أن هذه الصور هي من كواليس مسلسل بعنوان "ببساطة" الذي يشارك فيه الفنانان، ويتم تصويره حاليًا في العاصمة دمشق.

والمسلسل هو كوميدي ناقد ساخر، ويشير في إحدى حلقاته إلى موضوع فقدان مادة الغاز، وسيتم عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقد أحدثت أزمة نقص المحروقات في مناطق سيطرة النظام السوري، تفاعلاً واسعًا في أوساط مؤيدي النظام السوري من فنانين وكتاب وصحفيين وإعلاميين.







