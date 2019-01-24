  • الخميس 24 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:50 م
بحث متقدم
الإفراج عن سيف الإسلام القذافي

حيلة ذكية لـ"سيف الإسلام" للترشح لانتخابات ليبيا

ورق التواليت

بالصور.. لفظ الجلالة على ورق تواليت يثير غضب المسلمين

كمال شاروبيم

"بكلمك مبتردش".. تحرج محافظ الدقهلية على الهواء

بعد السائحتين الأوربيتين.. صدمة جديدة بالمغرب

بعد السائحتين الأوروبيتين.. صدمة جديدة بالمغرب

حقيقة سباق فنانين سوريين علي إسطوانات الغاز

حقيقة سباق فنانين سوريين على أسطوانات الغاز

الرئيس السيسي

هيثم الحاج يكشف عن الكتاب الذي أهداه للرئيس

الترات

السترات الصفراء تعلن خوض انتخابات "البرلمان الأوروبى"

المناوى

المناوى: منعت مصيبة كادت تحدث فى ثورة يناير

مصر

الجماهير تثأر لـ"الخطيب" من "آل الشيخ"

السعد

السعد: "السيسي" يكمل مسيرة عمر بن الخطاب

بمعرض الكتاب..

"أبوالغيط" يكشف معلومة خطيرة عن حرب 73

الحياة السياسية

ابو الغيط
أبوالغيط

متابعات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

السعيد يكشف معلومة خطيرة عن مخدر الاستروكس

#

مجهول يصيب 3 إسرائيليين بالرصاص فى الضفة الغربية

#

بالفيديو: كواليس وتفاصيل جديدة بحادث "المنصة"

#

الكشف عن أضرار خطيرة للفياجرا

نصح الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، كل مصري وعربي بقراءة كتاب "شاهد على الحرب والسلام"، لأنه يشمل شهادة حقيقة لما قام به الرئيس السادات في 30 سبتمبر عام 1973.

وأكد "أبو الغيط"، خلال ندوته بقاعة "ضيف الشرف"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المشير أحمد إسماعيل أصر على استكمال الحرب رغم أن قوة تعبئة الجيش المصري كانت أقل من قوة الجيش الإسرائيلي، ولذلك قرر الرئيس السادات اللجوء إلى أمريكا لاسترداد الأرض بطريقة عبقرية، وهذا ما حدث، حيث أخذ حقه دون استمرار القتال.

وكشف عن أن الضربة العسكرية توقفت على حدود 40 كيلو، وكتاب شاهد على الحرب والسلام، يوثق في جزئه الثاني عملية استكمال استرداد الأرض عن طريق التفاوض وتحقيق الهدف النهائي الذي فرضها العمل العسكري، وكان المهمة تتلخص في عدم التفريط في شبر واحد من أرض سيناء، والأراضي العربية وفلسطين.

وتابع: "السادات قائد عظيم لا يتكرر كثيرا، والاتهامات التي وجهت له بأنه سلم الأراضي العربية لأمريكا وإسرائيل اتهامات باطلة، فكل ما سعى إليه القائد العظيم هو استرداد الأراضي المصرية دون الخوض في حرب وحصد المزيد من الشهداء".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "أبوالغيط" يكشف معلومة خطيرة عن حرب 73
» شاهد.. "سما" تدخن الشيشة: "أنا دوخت يا جدعان"
» تشكيل الإسماعيلي في مواجهة بتروجت
» بهذه الطريقة هنأت سما المصري وزير الداخلية
» شاهد.. تفاصيل اختطاف طفلة بعد ولادتها مباشرة
» أول إجراء من "نافعة" عن اتهامه بالتمويل من الإخوان
» قرار جديد لتركيا بشأن قضية "خاشقجى"
» بروتوكول تعاون بين "الداخلية والبريد" للخدمة الإلكترونية
» شاهد.. أول ظهور لـ"ميرهان حسين" بعد الحكم بحبسها
» الأنفاق تعلن موقفها من عرض يابانى لمترو الهرم
» تبادل لإطلاق النار عبر الحدود الإسرائيلية السورية

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • مغرب

    05:27 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة