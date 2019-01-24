24 يناير 2019 - 01:36 م

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، البدء فى إجراءات إنشاء كلية للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة، لتكون أول كلية فى مصر فى مجال علوم النانو تكنولوجى .

وأشار الخشت خلال اجتماع الخشت بمجلس إدارة مركز النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة إلى أنه يتم حالياً إعداد التصور الأكاديمى واللائحة الخاصة بالكلية وبرامجها الدراسية سواء فى المرحلة الجامعية الأولى أو مرحلة الدراسات العليا، ودراسة ما يتعلق بكل مقومات إنشائها من إمكانيات مادية وبشرية، موضحاً أنه تم توقيع اتفاقية تعاون علمى مع جامعة هيروشيما بشأن إنشاء درجة علمية مزدوجة لمنح البكالوريوس فى مجال تكنولوجيا النانو، بإعتباره من وظائف المستقبل (future jobs ).

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أهمية تكنولوجيا النانو التى تتقاسم مع عديد من الدراسات العلمية بما يضمن إتقان جميع الطلاب العلوم الأساسية تمامًا للانضمام إلى القوى العاملة فى سوق تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها التى أصبحت ذات أهمية كبيرة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة، مثل تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والبيئة، والطب، ومعالجة المياه، وغيرها.

ولفت إلى أهمية الدور الذى يقوم به المركز المصرى لعلوم النانو تكنولوجى بالجامعة (EGNC-CU )، فى إعداد كوادر بشرية مدربة وعلى درجة عالية من الكفاءة وجيل من الباحثين المتخصصين فى مجال استخدامات النانو تكنولوجى وتطبيقاته فى المجالات المختلفة.

كما طالب بضرورة إيجاد طرق جديدة لتسويق أجهزة مركز النانوتكنولوجى لتستفيد منها جهات بحثية مختلفة بالدولة مقابل عائد مادى للجامعة ليسهم فى تطويرالعملية التعليمية والبحث العلمى بالجامعة، حيث يمتلك المركز العديد من الأجهزة ومعامل متطورة تستخدم فى البحث العلمي، ومنها وجود معمل كامل للخلايا الشمسية يضم أحدث أجهزة قياس كفاءة الخلايا الشمسية.