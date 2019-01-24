» شاهد.. تفاصيل اختطاف طفلة بعد ولادتها مباشرة

24 يناير 2019 - 01:31 م

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا تليفزيونيًا يكشف تفاصيل اختطاف سيدة منتقبة، لطفلة بعد ولادتها مباشرةً.

وقال نادر، والد الطفلة المختطفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، إن هناك سيدة قامت باختطاف ابنته بعد ولادتها بشكل مباشر، حتى توهم زوجها بأنه أنجب.

وتابعت أنه لم يكن يتوقع أن تعود إليه ابنته مرة أخرى بعد اختطافها عقب ولادتها، لكن رجال الشرطة قاموا بجهد كبير حتى نجحوا في إعادتها مرة أخرى، معقبًا: "ربنا يرجع رجال الشرطة لبيوتهم سالمين غانمين".

وضبط قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، سيدة اختطفت رضيعة حديثة الولادة من أحد المستشفيات بالجيزة، بعدما غافلت أسرتها بدعوى تطعيمها ثم لاذت بالفرار.