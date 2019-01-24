قصة إسرائيلي تحرش بسيدة مصرية فى شرم الشيخ

24 يناير 2019 - 01:27 م

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الصادرة بالإنجليزية، أن محكمة مصرية قضت بالحبس لمدة عام لشاب إسرائيلي تحرش بسيدة مصرية في شرم الشيخ، أثناء ركوبهما في مزلاج المياه بأحد الفنادق، حيث ألقى والد المتهم باللوم على وزارة الخارجية الإسرائيلية لعدم اهتمامها بالأمر.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن محكمة مصرية قضت بالحبس لمدة عام على شاب إسرائيلي، بعد إساءته لسيدة مصرية، قدمت شكوى ضده، تفيد بملامسته جسدها أثناء ركوبهما في مزلاج المياه بأحد فنادق منتجع سياحي بشرم الشيخ، وفقًا لتقارير عبرية.

وتابع التقرير أن يوسف السام، البالغ من العمر 19عامًا، ومن البدو الذين يقطنون مدينة تل السبع الواقعة جنوبي دولة الاحتلال، يقبع في السجون المصرية في منذ الواقعة التي تعود أحداثها إلى أبريل الماضي في سيناء.

وأشار التقرير إلى أن مدينة شرم الشيخ ما زالت الوجهة السياحية المفضلة للسياح الإسرائيليين، رغم الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمتطرفين في شمال سيناء.

من جانبه، زعم والد المتهم، خالد السام، إن السلطات المصرية أوضعت ابنه في السجن رغم توصل العائلتان لحل لنزع الخلاف، مضيفًا أن أسرة المجني عليها، استلمت مبلغا ماديًا كتعويض لهم، كما أن الفتاة سامحت ابنه بعد إيضاحه أن الأمر حدث عن غير قصد.

وألقي الأب باللوم على وزير الخارجية الإسرائيلي لعدم مساعدته ابنه في أزمته، ولم تقم حتى بزيارته وهو في السجن بمصر.

وقال: "لا أريد التطرق إلى الاعتقاد بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعقد صفقات على حساب ابني، أو ماذا كان سيحدث لو أن ابني يهوديًا".

بدوره، أصدرت خارجية الاحتلال بيانًا رفضت فيه الاتهامات التي تقول إنها تقاعست في أزمة المتهم الإسرائيلي المدان في تلك الواقعة .

وتابع البيان: "تلك قضية مواطن إسرائيلي يحصل على خدمات قنصلية كاملة من السفارة في القاهرة، والمقرات الأساسية لها في القدس".