السعد: "السيسي" يكمل مسيرة عمر بن الخطاب

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السيسي

الفاروق

السعد

وصف رجل الأعمال أشرف السعد والمقيم بـ"لندن" منذ 20 عامًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفاروق عمر بن الخطاب.

وقال في تغريدة له نشرها على حسابه بـ"تويتر" مصطحبًا معها قائمة مدون بها أسماء رجال أعمال طالب السيسي استرداد أراضي قد حصلوا عليها من الدولة، "هل بُعث عمر من جديد؟ رغم وجود اسمي فى القائمة إلا أني فى غاية السعادة أن الرئيس السيسي ليس مديونا لأحد وسيضرب بيد من حديد لاستعادة كل مليم ملك الدولة".

وتابع "السعد": "ورغم أني تنازلت عن ألف فدان ويعلم الله إنني تنازلت عنهم بطيب خاطر حتى أستطيع أن أقول انفخ يا سيسي وأنا ضميري مرتاح ودون نفاق".

جدير بالذكر أن "السعد" يعد دائمًا من المثيرين للجدل من خلال تغريداته التي ينشرها على حسابه خاصة عندما يصف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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