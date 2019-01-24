المناوى: منعت مصيبة كادت تحدث فى ثورة يناير

24 يناير 2019 - 01:08 م

كشف عبد اللطيف المناوى، الإعلامى ورئيس قطاع الأخبار سابقًا فى التليفزيون المصري، عن موقف حازم كاد أن يقع إبان أحداث ثورة 25 يناير فى عام 2011، مشيرًا إلى أنه منذ اللحظة الأولى للأحداث كان نقطة الاتصال الرئيسية فى الإعلام، ووجب عليه اتخاذ قرارات حاسمة فى إدارة الصراع وقتئذ.

وأضاف المناوى خلال مقاله الذى نشر بـ"المصري اليوم" أن من بين هذه القرارات عندما رغب معسكر الرئاسة فى الأيام الأولى فى دعم وزير الداخلية حبيب العادلى ليستمر فى منصبه، وهو الأمر الذى كان يمكن أن يزيد الأمور تعقيداً، فرأى المناوى بصفته إعاقة هذا الأمر، وكذلك عدم السماح لمعسكر الرئاسة بحجب إذاعة بيانات الجيش، وهو الأمر الذى لو كان قد حدث لدفع بصدام لا يعرف أحد مداه.

وتابع قائلا: "شهدتُ مقدماتِ هذه الأحداث، الإعدادَ لها، المعلومات التى توفرتْ لأجهزة الدولة عنها، وشهدتُ كيف أدارت الدولة المصرية أكبر أزمة فى تاريخها، وكيف تعامل مديرو الأزمة فى القيادة المصرية مع الدولة بالتهوين من شأن ما يجرى، سواء أكان ذلك من مظاهرات 25 يناير، أم من المشاركين فيها، وكيف أثرت الثقةُ الزائدة فى قوة النظام ورسوخه فى التعامل مع الأزمة؟".