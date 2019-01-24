إسرائيل تنشر فيديو لمقتل المقاوم "أشرف نعالوة"

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إسرائيل تنشر فيديو لعملية مقتل المقاوم" أشرف نعالوة"
إسرائيل تنشر فيديو لعملية مقتل المقاوم" أشرف نعالوة"

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نعالوة

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أمس الأربعاء، فيديو يوثق عملية اغتيال المقاوم الفلسطيني أشرف نعالوة (23 عامًا) منفذ عملية "بركان".

ويظهر الفيديو واقع العملية، التي تمت في مطاردة لأكثر من شهرين انتهت باشتباك مسلح في ضاحية شويكة شمالي طولكرم الشهر الماضي.

وكانت قوات الاحتلال قد اتهمت "نعالوة" بتنفيذ عملية إطلاق نار أدت لمقتل مستوطنين إسرائيليين وإصابة ثالث بجروح خطيرة في 7 أكتوبر الماضي، داخل المنطقة الصناعية "بركان" في مستوطنة "أرئيل" قرب سلفيت شمال الضفة.

الفيديو:

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