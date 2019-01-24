السترات الصفراء تعلن خوض انتخابات "البرلمان الأوروبى"

24 يناير 2019 - 12:58 م

يستعد عدد من أعضاء حركة "السترات الصفراء" لخوض انتخابات "البرلمان الأوروبي" في مايو المقبل.

وتترأس اللائحة "إنجريد ليفافاسو" من منطقة "نورماندي" شمالي فرنسا، وذلك حسبما أفادت صحيفة "بلومبرج" الأمريكية، نقلًا عن بيان "للسترات الصفراء".

وقالت إنها ستخوض الانتخابات بلائحة مبدئية مكونة من 10 أشخاص.

ومن المتوقع، أن تضاف أسماء أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، وستحمل اللائحة شعار "تجمع المبادرة الوطنية"، وستقدم رسميًا في منتصف فبراير المقبل، بهدف المشاركة في انتخابات 26 مايو.

يشار إلى أنها خطوة من شأنها منافسة مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، التي تشارك هي الأخرى في الانتخابات.