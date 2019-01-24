  • الخميس 24 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:29 م
بحث متقدم
صورة الخبر

السعودية ومصر فى مقدمة الدول المريضة بـ"السمنة"

علي جمعة

شاهد.. جمعة: التاتو حلال فى هذه الحالة

إسرائيل تنشر فيديو لعملية مقتل المقاوم" أشرف نعالوة"

إسرائيل تنشر فيديو لمقتل المقاوم "أشرف نعالوة"

أول صورة

أول صورة لزوجة "بن سلمان"بصحيفة خليجية.. هذه حقيقتها

مصر

الجماهير تثأر لـ"الخطيب" من "آل الشيخ"

مصطفى الفقي، الخبير السياسي

تصريحات نارية من "الفقى" عن حرس جمال مبارك

أبو بكر كامارا

القبض على مهاجم دولى من داخل الملعب

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "أنا هجرسكم ولوعندكم دم انتحروا"

صورة الخبر

هذه رسالة "السيسى" للمصريين

نافعة

أول إجراء من "نافعة" عن اتهامه بالتمويل من الإخوان

السترات الصفراء تعلن خوض انتخابات "البرلمان الأوروبى"

عرب وعالم

الترات
ارشيفية

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

مئات السيدات من "السترات الصفراء" يتظاهرن في باريس

#

"السترات الصفراء" مستمرون في الاحتجاج بفرنسا

#

ماكرون يدعو إلى "حوار وطني" لحل أزمة "السترات الصفراء"

#

هولندا.. «السترات الصفراء» تطالب باستقالة الحكومة

انتخابات

اوروبا

أسماء

السترات

يستعد عدد من أعضاء حركة "السترات الصفراء" لخوض انتخابات "البرلمان الأوروبي" في مايو المقبل.

وتترأس اللائحة "إنجريد ليفافاسو" من منطقة "نورماندي" شمالي فرنسا، وذلك حسبما أفادت صحيفة "بلومبرج" الأمريكية، نقلًا عن بيان "للسترات الصفراء".

وقالت إنها ستخوض الانتخابات بلائحة مبدئية مكونة من 10 أشخاص.

ومن المتوقع، أن تضاف أسماء أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، وستحمل اللائحة شعار "تجمع المبادرة الوطنية"، وستقدم رسميًا في منتصف فبراير المقبل، بهدف المشاركة في انتخابات 26 مايو.

يشار إلى أنها خطوة من شأنها منافسة مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، التي تشارك هي الأخرى في الانتخابات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بروتوكول تعاون بين "الداخلية والبريد" للخدمة الإلكترونية
» شاهد.. أول ظهور لـ"ميرهان حسين" بعد الحكم بحبسها
» الأنفاق تعلن موقفها من عرض يابانى لمترو الهرم
» تبادل لإطلاق النار عبر الحدود الإسرائيلية السورية
» "الزمالك": لا نخجل من دعم "آل الشيخ" لنا
» التعليم تعلن موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام
» "الزعيم" يعود للمسرح من بوابة "السعودية"
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدوري
» تكثيف أمني بالميادين فى ذكرى ثورة 25 يناير
» "أديب" يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل لقاء بيراميدز
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة «بيراميدز»

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • عصر

    03:07 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة