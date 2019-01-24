أول صورة لزوجة "بن سلمان"بصحيفة خليجية.. هذه حقيقتها

24 يناير 2019 - 12:47 م

نشرت صحيفة السياسة الكويتية التي يترأس تحريرها الصحفي الكويتي أحمد الجار الله أول صورة لزوجة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكتبت الصحيفة في طبعتها الورقية وعلى موقعها الإلكتروني ظهرت أمام الجمهور للمرة الأولى حرم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأميرة سارة بنت مشهور، أثناء حضورها فعاليات "المشراق 2" الذي ترعاه بنفسها في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض.

وتناقلت الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر ظهور الأميرة علنًا.

وتضمنت الفعالية التي بدأت أول من أمس وتختتم اليوم، العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية التي تهدف إلى إحياء التراث السعودي بطريقة معاصرة.

وأضافت أنه لم تظهر صور الأميرة سارة في أي فعالية من قبل، حيث يمنع التصوير عادة في الفعاليات التي تحضرها أو ترعاها، وقبل أشهر انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور زفاف الأمير محمد بن سلمان في عام 2008 بحضور والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لكن لم تظهر الأميرة السعودية أبدًا في تلك الصور.

من جانبها علقت الكاتبة الكويتية فجر السعيد على الصورة، والتي وصفتها بأنها صورة كاذبة.

وكتبت السعيد على حسابها في "تويتر": "جريدة السياسة الكويتية ناشرين اليوم خبر وفيه صورة مع الخبر يدّعون إنها أول ظهور علني لحرم ولي العهد السعودي.. لا أعرف شكل زوجة الأمير بس لفت نظري العمر فلا يمكن تكون زوجة ولي العهد السعودي بهالعمر وبعد البحث اكتشفت بأن الصورة لهالة كاظم مدربة التنمية البشرية.. السياسة وبعدين".