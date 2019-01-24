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التعليم العالى..

100 منحة لمصر للحصول على الدكتوراه من الصين

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وكالات- حنان حمدتو

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قدمت الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات تقريرًا إلى وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار حول المنح الدراسية المقدمة من وزارة التعليم بجمهورية الصين الشعبية لوزارة التعليم العالى طبقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما.

وأشارالتقرير إلى تقديم وزارة التعليم الصينية لعدد 100 منحة للحصول على درجة الدكتوراه من جمهورية الصين الشعبية فى كل التخصصات للعام 2019/2020، حيث يتم التقديم من خلال الرابط الإلكترونى: www.csc.edu.cn، على أن يقوم المتقدم للمنحة باختيار نوعها (TYPE A)  Agency Number  8181)، ويتم تقديم المستندات إلى الإدارة العامة للبعثات بمجمع التحرير، وآخر موعد للتقدم هو 25 فبراير القادم، على أن يشترط فى المتقدم أن يكون من معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية الحكومية.

وأضاف التقرير أن تغطية المصروفات الدراسية للمنح والإقامة والمصاريف المعيشية وأقساط التأمين الصحى تتم طبقاً لبرنامج تبادل المنح الدراسية المصرى الصينى، ويتم تحديد قيمة التمويل بناء على شروط وقواعد برامج المنح الحكومية الصينية، ولا تقوم المنح بتغطية مصروفات الانتقالات الدولية.

كما يقدم الجانب الصينى للطلبة المصريين الحاصلين على هذه المنح مبلغ شهرى 3500 يوان صيني للدكتوراه، ولا تشمل المنحة نفقات السفر ذهاباً وعودة، يذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.


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