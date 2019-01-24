شاهد.. جمعة: التاتو حلال فى هذه الحالة

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وضح مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة الفرق بين الوشم و التاتو قائلاً: "التاتو كلمة إنجليزي وهي تعني الوشم وله ثلاث درجات".

وأضاف جمعة خلال حواره لبرنامج "الله أعلم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" مع الإعلامي حسن الشاذلي، أنه قديمًا كانوا يستخدمون طرقا مختلفة لرسم التاتو حتي يصلوا إلى ما هو تحت الجلد وينزف الجلد دما وتنزل مادة "التوتيا" القابلة لتلوين وعند خروج الدم تتشربه الأنسجة، والدم نجس وبهذه الطريقة ينجس الإنسان نفسه وهذا حرام شرعًا.

وأضاف جمعة أن الطريقة الجديدة تعتمد فقط علي ثقب الجلد دون الوصول اللي ما تحته حتى لا يخرج دما من جسم الإنسان وهذا جائز، أما الطريقة الثالثة فهي الحناء وهذه حلال أيضًا.

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