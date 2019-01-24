» بروتوكول تعاون بين "الداخلية والبريد" للخدمة الإلكترونية

24 يناير 2019 - 12:33 م

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية، للبريد إنه تم توقيع تعاون مع وزارة الداخلية، يتيح للهيئة توصيل الإصدارات التي تستخرجها الجهات التابعة لوزارة الداخلية للمواطنين، عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

وأضاف "الصغير" فى بيان له: هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين، واستكمالاً لجهود البريد نحو تطوير الخدمات الجماهيرية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة لوزارة الداخلية عبر مراكز الخدمات البريدية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتابع قائلا: "البروتوكول يتيح للمواطنين طلب العديد من الإصدارات التي تصدرها وزارة الداخلية مثل تصريح العمل، ورخصة المرور، وصحيفة الحالة الجنائية، والوثائق الخاصة بالأحوال المدنية، عبر بوابة الحكومة الإلكترونية".

ويسهم التعاون بين البريد ووزارة الداخلية في تخفيف العبء عن الجهات التي تصدر تلك الوثائق، حيث تتمتع هذه الخدمة بميزة جديدة تمكن العملاء من متابعة طلب الإصدار في كل مراحله، بحسب البيان.

وأشارت الهيئة أن هذه الميزة تتمثل في إرسال رسالة نصية “SMS ” للعميل تفيد تأكيد إجراء الطلب فور قيامه بطلب الخدمة من على الموقع الإلكتروني وسداد الرسوم المقررة، ثم يتم إرسال رسالة نصية أخرى عند استلام البريد المصري للإصدار.

ويمكن للعميل الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال رقم البوليصة الخاص بالشحنة على نظام تتبع الشحنات الخاص بالبريد على الموقع الإلكتروني للبريد المصري ليكون العميل على اطلاع دائم بكافة مراحل التسليم، وفقا للبيان.

وقال رئيس هيئة البريد إن هذه الخدمة تتيح للعميل حرية اختيار مكان استلام الإصدارات سواء كان في محل إقامته أو عمله أو أي عنوان آخر يرغب في استلام الطلب فيه، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تقدم بالاعتماد على أحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطورة ما يؤدى إلى سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.