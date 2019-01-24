"التموين" توقع بروتوكولا مع "رانجيس" لإدارة سوق الجملة

24 يناير 2019 - 12:24 م

أعلن على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن توقيعه يوم الإثنين المقبل بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة "رانجيس" الفرنسية التى تعد كبرى الشركات التى تدير أسواق الجملة لبدء وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التى تمتلكها مصر، وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر.

وقال المصيلحى خلال تفقده مصنع "بونجورنو" التابع لشركة نستلة للصناعات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر اليوم، إن الوزارة عملت على وضع إستراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وعمل أسواق جملة وأسواق مركزية بالمحافظات ودعم البنية الأساسية، موضحًا أن مصر بالرغم من أن بها 100 مليون مستهلك على مساحة مليون متر مربع، إلا أن بها 3 أسواق (العبور-6 أكتوبر- العامرية) لا تستخدم أي تكنولوجيا حديثة، ما يؤدي إلى زيادة الهدر وارتفاع تكلفة النقل والتى تعد أهم عنصر يحدد تكلفة المنتج.

وأضاف أنه آن الأوان للاستعانة بالتجارب الناجحة في الدول المتقدمة لتطوير التجارة الداخلية وزيادة الصادرات من خلال اتباع قواعد منضبطة وتوفير منتجات على أعلى مستوى، مؤكدًا ضرورة التوسع فى الأسواق التى نصدر له.