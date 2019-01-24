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الأنفاق تعلن موقفها من عرض يابانى لمترو الهرم

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مترو
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وكالات- حنان حمدتو

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رفضت الهيئة القومية للأنفاق، العرض الياباني المقدم لتنفيذ المرحلة الأولى بالخط الرابع للمترو الممتدة بطول 19 كيلو مترًا وعدد 17 محطة والمارة بشارع الهرم، وذلك بسبب زيادة قيمته عن القيمة التقديرية المحددة من قبل الهيئة لتكلفة المشروع والمغالاة في قيمة أسعار التنفيذ من الجانب الياباني بما يفوق بكثير الأسعار المقدرة من قبل الهيئة.

وأصدرت لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق، قرارًا برفض قبول العرض المالي المقدم من اتحاد الشركات اليابانية المصرية، نتيجة زيادة قيمة العرض المقدم عن القيمة التقديرية وعدم مناسبة الأسعار، وذلك طبقًا للمادة 15 من قانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات والمادة 29 من اللائحة التنفيذية لنفس القانون.

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