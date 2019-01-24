» "الزعيم" يعود للمسرح من بوابة "السعودية"

24 يناير 2019 - 12:03 م

بعد غياب لسنوات طويلة عن خشبة المسرح، فمن المرجح عودة الزعيم عادل أمام مرة أخرى إلى خشبة المسرح، من خلال عمل جديد.

فقد كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، خلال مؤتمر عقد للإعلان عن الإستراتيجية الجديدة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أنه قطع شوطا كبيرا مع زعيم الكوميديا لإقناعه بالتمثيل على خشبة المسرح بالمملكة .

وأوضح آل الشيخ، أن المفاوضات بهذا الشأن في مراحلها الأخيرة.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه قد أعلن الثلاثاء، إطلاق إستراتيجية جديدة تهدف إلى جعل المملكة من بين أول 4 وجهات ترفيهية في منطقة آسيا، وبين أول 10 على مستوى العالم.