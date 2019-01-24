السعودية ومصر فى مقدمة الدول المريضة بـ"السمنة"

24 يناير 2019 - 12:01 م

سلطت صحيفة "شتوتجارتر ناخريشتن" الألمانية، الضوء على مخاطر «السمنة» في الشرق الأوسط، موضحة أن مصر تعتبر أكثر البلاد سمنة في العالم بعد أمريكا والسعودية، إذا أن 98 مليون مصر يعانون من الوزن الزائد، والثلث فقط هم على الوزن الطبيعي، واصفة الأمر بـ"الخطر".

وتحت عنوان "السمنة.. وباء يهدد الشرق الأوسط"، أشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتدى الشباب العالمي بشرم الشيخ، حول السمنة ومناشدته الشعب المصري لممارسة الرياضة، معلقة أن "السيسي" يعتبر من أول الرؤساء الذين تحدثوا عن هذا الأمر، معتبر إياه "كارثة" يجب معالجتها.

وترى الصحيفة أن تفشى السمنة في العديد من الدول العربية، له عواقب صحية خطيرة، الأمر الذي أغضب بشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شرم الشيخ.

ووفق دراسة حديثة أجريت في جامعة واشنطن، تعد مصر واحدة من أكثر الدول في العالم التي تنتشر بها السمنة، بعد الولايات المتحدة والسعودية، موضحة أن 98 مليون مصري يعانون من السمنة، بينما الثلث هم في الوزن الطبيعي .

وأوضحت الصحيفة، أن من بين أكبر الدول في العالم التي تنتشر بها ظاهرة "السمنة"، دول الخليج الغنية مثل الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين، كما يعاني الكثير من سكان الشرق الأوسط من مرض السكري بشكل أكثر من أي جزء آخر في العالم.

الكثير يعانون من مرض السكري

وبحسب الدراسة، فان 8.5% من الفئة العمرية فوق سن الـ18 سنة، من سكان العالم يعانون من مرض السكري، بينهم من 15 لـ20 % في شبه الجزيرة العربية.

وفي السياق، قالت مواطنة كويتية، تبلغ من العمر 49 عامًا، وتزن 125 كيليو جراما: "إذا لم تكن مصابا بالسكري، فأنت ليس كويتيتًا".

ولفتت الصحيفة إلى أن عدد الوفيات في المنطقة العربية ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب أمراض الفشل الكلوي وأمراض القلب، والسكتات الدماغية، بنسبة 38% بين عامي 2000 و2015، وبنسبة 25% في أجزاء أخرى من العالم وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأرجعت الصحيفة ذلك إلى العوامل الثقافية والاجتماعية في المنطقة، وسببها الرئيسي يكمن في المقام الأول في عدم الحركة وقيادة السيارات حتى في المسافات القصيرة والجلوس طوال اليوم سواء في المنزل أو في السيارة أو في المقهى أو في المكتب، وعدم ممارسة الرياضة .

وبحسب الصحيفة، يوجد سبب آخر للظاهرة، وهو اعتبار العمل البدني سمة من سمات الطبقات الاجتماعية الدنيا، كما نقلت تصريحات لخبيرة التغذية المصرية شيرين الشيمي، التي قالت: إن "أهم ما يميز الشعب المصري هو الشغف إلى التسلية ولم شمل الأسر، حيث يدور كل شيء تقريبًا حول الطعام، مرجعة ذلك إلى المستوى المرتفع من الضغط الاجتماعي".

واستطردت الصحيفة أن أسلوب الحياة، بالنسبة للنساء في الشرق الأوسط، يقوم على الاستهلاك المفرط للأغذية والخمول البدني، وفقًا لدراسة أجرتها الجامعة الأمريكية في بيروت.

من ناحية أخرى، فإن الطعام الرخيص المكون من الدهون الغنية بالكربوهيدرات مثل الخبز والمكرونة والفاصوليا والمشروبات الغازية ذات السعرات الحرارية العالية تسبب السمنة المفرطة.

ففي السعودية، قام الجراحون بعمل 10 آلاف عملية تقليص معدة لأكثر من 2900 طفل في عمر أربع سنوات، يصل وزنهم إلى 70 كيلو جرامًا.