"سعفان" فى محافظات الصعيد لتفقد أوضاع العمال المهنيين

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سعفان
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وكالات- حنان حمدتو

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ذوى الاحتياجات الخاصة

محمد سعفان

وزارة القوى العاملة

قرر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، القيام بدءًا من اليوم الخميس بجولة تشمل محافظات الأقصر وقنا وأسوان، حيث يتفقد مركز التدريب المهني بقفط بجنوب محافظة قنا لوضع برنامج تجهيزه، وملحق به مبنى إقامي يبعد عن المدينة 35 كيلومترًا ويضم 150 سريرًا.

وقالت الوزارة فى بيانها إن الوزير سيقوم  بتوزيع عدد من شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة بمحافظة قنا، ويعقد اجتماعًا مع الاتحاد المحلي لنقابات عمال قنا والأقصر، فضلاً عن رؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة؛ للوقوف على المعوقات والمشاكل التي يواجهونها ودراسة سبل تذليلها وحلها، كما سيقوم بتوزيع عدد من شهادات أمان على العمالة غير المنتظمة بمحافظة الأقصر.

ومن المقرر أن تتضمن زيارته لمحافظة أسوان العديد من النشاطات منها زيارة لمشروع التمليك الجديد بشركة كيما (2)، كما يقوم بتسليم 500 شهادة "أمان" بشركة أوراسكوم المنفذة للمشروع، ويتم تنفيذ قافلة طبية تخصص "باطنة وصدر وأشعة" للعمالة غير المنتظمة بالشركة.

كما يشهد الوزير توقيع بروتوكول "اتفاقية عمل جماعية" لمنح علاوة خاصة بنسبة 10% لنحو 5783 عاملًا يعملون في 456 منشأة، ويقوم بتسليم ماكينات خياطة للمرأة المعيلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويزور معرض مشغولات للمرأة المعيلة.

ومن المقرر أن يزور الوزير خلال زيارته لأسوان مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان التي تعد أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم يعمل بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين، كما يسلم عددًا من عقود العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وشهادات "أمان" للعمالة غير المنتظمة بالمشروع، بجانب تنفيذ قافلة طبية

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