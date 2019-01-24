» "الزمالك": لا نخجل من دعم "آل الشيخ" لنا

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تركي آل الشيخ يعلن عن صفقة جديدة تظهر أمام الزمالك

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على قطاع كرة القدم بنادي الزمالك أن إدارة الأبيض لا تخجل من الاعتراف بدعم تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

وقال أمير مرتضى خلال تصريحاته لقناة أون سبورت: "هناك علاقة جيدة بيننا وبين نادي بيراميدز وتركي آل الشيخ، نحن لا نخجل أن نقول إنه ساند ودعم نادي الزمالك في مواقف كثيرة، وكل شخص يدعم الزمالك له كل الاحترام مننا".

وأضاف: "نحفظ حق تركي آل الشيخ في أنه منافس لنا في المباراة المقبلة وأن بيراميدز صاحب المركز الثاني ويطمحون لتحقيق مركز مميز، هذا لا يقلل أبدًا من احترامنا لبعضنا البعض".

يذكر أن نادي الزمالك سيستضيف بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت في المواجهة المؤجلة من الأسبوع التاسع من الدوري.

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