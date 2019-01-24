الجماهير تثأر لـ"الخطيب" من "آل الشيخ"

24 يناير 2019 - 11:47 ص

انتفضت جماهير النادي الأهلي على مواقع "تويتر"، للدفاع عن القلعة الحمراء بسبب الهجوم المستمر من قبل مالك نادي بيراميدز علي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وجاء رد فعل جمهور الأهلي بتدشين هاشتاج "الخطيب" خط أحمر وهاشتاج آخر عبر خلاله الجمهور عن دعمه المطلق لمجلس إدارة النادي الأهلي .

وعدد المشاركون في الهاشتاج إنجازات مجلس إدارة الأهلي والمتمثلة في إبرام أعلى عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية والتعاقد مع شركة عالمية للملابس بالإضافة إلى إعادة بناء فريق الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع 7 صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية الجارية وهي الصفقات التي تحملتها خزينة النادي دون تمويل من أحد إلى جانب تدعيمات الألعاب المختلفة في النادي .

فيما جاء رد فعل جمهور الأهلي بما يشبه المبايعة الجماهيرية لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعدما أكد ثقتهم الكاملة في المجلس وأنه يخطو بخطى ثابتة في قيادة القلعة الحمراء إلى بر الأمان مطالبين المجلس بمواصلة العمل من أجل مصلحة الكيان وغض الطرف عن التصرفات غير المسئولة من البعض.