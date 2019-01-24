تنصيب خليفة جديد بديلاً لـ"محمد الخامس" على عرش ماليزيا

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الخط الرابع

جرى تسمية سلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، من ولاية باهانغ بوسط ماليزيا، ملكًا جديدًا للبلاد ليحل محل سلطان محمد الخامس، الذي تنازل عن منصبه بشكل غير متوقع بعد عامين فقط من توليه العرش.

وتنازل الحاكم، البالغ من العمر 49 عامًا، في السادس من يناير عن عرشه كملك خامس عشر لماليزيا، مسجلاً أول تنازل في تاريخ البلاد، ومقلصا فترة ولايته التي كانت تمتد لخمس سنوات.

ولم يتم الإفصاح عن سبب هذا التنازل، لكن هذه الخطوة جاءت بعد أن تزوج من ملكة جمال روسية سابقة تبلغ من العمر 25 عاما في نوفمبر.

وقال المسئول في القصر الملكي، سيد دانيال سيد أحمد، إن مجلس الحكام انتخب سلطان عبد الله، الخميس، بموجب نظام تناوب ملكي فريد من نوعه.

يذكر أن سلطان عبد الله من الشخصيات البارزة في العديد من الهيئات الرياضية الدولية.

ومن المنتظر أن يؤدي سلطان عبد الله اليمين الدستورية في الحادي والثلاثين من يناير.

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