تنسيقية شباب الأحزاب: شباب يناير رسم المستقبل

24 يناير 2019 - 11:44 ص

نشر النائب طارق الخولى، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، بيانا نشرته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير.

وقدمت التنسيقية التهنئة إلى الشعب المصرى بمناسبة ذكرى الثورة مشيرة إلى أنها كانت الثورة الشعبية التي قادها شباب أنقياء مخلصين.

وجاء فى بيان التنسيقية أن شباب الثورة الذي تطلع لمستقبل مشرق لتحقيق أحلامه وحلم أجيال فى وطن تسوده الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ضد نظام جرف الحياة السياسية.

وتابع البيان كما تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب بالتهنئة إلى رجال الشرطة البواسل فى عيدهم الذى كان جزءا من نضال الشعب المصرى ضد الاحتلال الإنجليزى ولم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن.

واستكمل البيان: "لعل يوم الخامس والعشرين من يناير لقدر خاص فى مصر أن يجسد نموذجين من نضال الشعب المصرى تارة ضد الظلم وتارة ضد المحتل وفى هذا اليوم تحية واجبة لكل من ضحى من أجل الوطن".