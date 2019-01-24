» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدوري

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أعلنت لجنة الحكام أسماء حكام المباريات الموجلة والمقرر إقامتها اليوم بالدوري كالآتي:

ويدير مباراة الأهلي ومصر للمقاصة تحكيمًا الحكم محمود عاشور المواجهة ويعاونه أحمد توفيق طلب ويوسف البساطي، ومحمود رشدي حكمًا رابعًا، وكل من محمد حسن وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا.

ومحمد الصباحي، يدير مباراة بتروجيت والإسماعيلي، ويعاونه هشام الدسوقي وأحمد عطية، وناصر عبد الفتاح حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامي وحسام الجلاد حكمًا خامسًا.

وفى مباراة الزمالك وبيراميدز، اختير الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي.


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