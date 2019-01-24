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البترول: حفر 9 آبار بنهاية عام 2019 بجنوب الوادى

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الملا
الملا

متابعات- حنان حمدتو

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وزارة البترول

طارق الملا

جمعبية عمومية

محمد عبد العظيم

http://gate.ahram.org.eg/News/2101223.aspx

قال المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة جنوب الوادى للبترول أنه من المخطط حفر 9 آبار جديدة استكشافية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى والعام المالى 2019 / 2020، بمناطق عمل الشركة المختلفة والشركات المشتركة التابعة لها للوصول إلى معدل إنتاج متوسط حوالى 25 ألف برميل زيت خام يوميا.

واكد عبد العظيم، خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة جنوب الوادى برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول انه يتم تنفيذ عدد من المشروعات، ومن ضمنها مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر، بالتعاون مع شركة ويسترن جيكو شلمبرجير، باستثمارات 715 مليون دولار، والذى تم الانتهاء من معالجة بياناته تمهيدًا لطرح مزايدة البحر الأحمر، ومشروع تجميع البيانات بالمناطق البرية بصعيد مصر بالتعاون مع شركة "تى جى اس"، باستثمارات حوالى 50 مليون دولار.

وقال إنه جار العمل على تفعيل آليات التنفيذ، فضلًا عن المشروع المشترك مع هيئة المواد النووية لتنفيذ برنامج المسح الجوى المغناطيسى والتثاقلى على مساحة حوالى 500 ألف كم مربع بنطاق أعمال شركة جنوب الوادى بالصحراء الشرقية والغربية، ومشروع استغلال طاقة حرارة باطن الأرض فى توليد الكهرباء بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث من المتوقع أن ينتهى بيت الخبرة الألمانى من تجميع البيانات الفنية الخاصة بمناطق الدراسة قريبًا.

واشار الى أنه من المستهدف تكرير حوالى 4 ملايين طن خام بمعمل تكرير أسيوط، وإضافة 11 محطة تموين وخدمة جديدة ضمن نشاط شركة النيل لتسويق البترول ليصل عدد المحطات بنهاية العام المالى المقبل إلى 77 محطة، بالإضافة إلى استهداف توصيل الغاز للمنازل بواقع حوالى 100 ألف وحدة سكنية بمناطق الصعيد، فضلًا عن العمل على مشروعى الاستفادة من غازات الشعلة والرفع الصناعى بشركتى بتروزيت ومجاويش، وذلك بعد النجاح الذى تحقق من المشروعات المماثلة بشركتى بتروكريم وبتروأمير ومشروع عش الملاحة.

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