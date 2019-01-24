» ننشر أسماء ضحايا حادث البحيرة

24 يناير 2019 - 11:13 ص

وقع منذ قليل حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على الطريق الدولى الساحلى لمحافظة البحيرة، ولقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون بكسور وجروح وكدمات في أنحاء الجسم، وذلك أمام قرية عوايد ضيف بمركز كفر الدوار.

وأسفر الحادث عن مصرع 10 أشخاص وهم كل من: أحمد منصور سعد 44 سنة مطوبس، وطفل مجهول، وسناء نصر 40 سنة مطوبس، وليد حسن عبد العظيم 40 سنة، ومحمد كمال محمود 38 سنة وإبراهيم سليمان 53 سنة، ومحروس مبروك 40 سنة الإسكندرية، وسيدة مجهولة، ووليد محمد مهندس، ومحمد سليمان 33 سنة، وإصابة 20 آخرين تم نقل 8 منهم إلى مستشفى الجامعي بالإسكندرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وانتقل على الفور القيادات الأمنية ومنها العميد حازم عزت رئيس فرع البحث والرائد أحمد الشرقاوى رئيس المباحث بكفر الدوار، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الدولى الساحلى لنقل عمال شركة بترول وسيارة أجرة بسبب الشبورة المائية.