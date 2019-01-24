مصرع 10 وإصابة 20 في حادث تصادم بالبحيرة

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حادث

البحيرة

ميكروباص

وقع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص صباح اليوم  على الطريق الدولى الساحلى لمحافظة البحيرة، ولقى 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون بكسور وجروح وكدمات في أنحاء الجسم، وذلك أمام قرية عوايد ضيف بمركز كفر الدوار، نتيجة لانعدام الرؤية أمام السائق بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطريق، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى الشاملة بكفر الدوار وإدكو العام، وتحويل عدد من الحالات لمستشفى الجامعة بالإسكندرية لخطورة حالتهم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ومن جانبه تلقى اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة تأمين الطرق على الطريق الساحلي بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بحادث تصادم على الطريق المشار إليه، وانتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، وقوات الحماية المدنية بقيادة الرائد بهاء الكردي رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدنية، لمكان الحادث.

وجار إزالة آثار الحادث من على الطريق المذكور بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة وفتحه أمام حركة السيارات والمرور.

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