» "أديب" يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل لقاء بيراميدز

24 يناير 2019 - 10:35 ص

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى لاعبي نادي الزمالك وجماهيره قبل لقاء المرتقب اليوم مع نادي بيراميدز.

وقال "أديب" في تغريدة له بـ"تويتر": "إلى لاعبي وجمهور الزمالك.. لا تتأثروا بالحرب النفسية قبل مباراة بيراميدز إحنا الأفضل والأقوى والفريق الأول في الدورى".

وتابع "أديب": "أهم حاجة التركيز في الملعب وبعون الله النصر من نصيبنا".

واختتم تغريدته بقوله: "سنظل أوفياء وزمالك بقى أن الأوان اظهر وبان".

جدير بالذكر أن مباراة اليوم في الدوري بين فريقي بيراميدز والزمالك وستقام في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويجتل الزمالك المركز الأول، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري العام