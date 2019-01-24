الزمالك يواجه «بيراميدز» على «بتروسبورت»

24 يناير 2019 - 10:30 ص

يدخل فريق الزمالك اختبارًا صعبًا، حينما يواجه نظيره بيراميدز، فى الثامنة مساء اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع من منافسات بطولة الدوري المصرى الممتاز.

ويسعى الزمالك لاستمرار انتصاراته ببطولة الدورى، التى حققها الفريق مؤخرًا، فيما يسعي بيراميدز لاقتناص نقاط المباراة للمنافسة وتقليص الفارق مع الفارس الأبيض.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الجدول برصيد 41 نقطة، في المقابل يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى برصيد 38 نقطة.