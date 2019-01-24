محافظ الدقهلية يرد على اتهامه بإزالة اسم الشهداء من على المدارس

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كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
شاروبيم

إيمان هاني

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الشهداء

صدى البلد

محافظ الدقهلية

كمال شاروبيك

رد كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على الاتهام الموجه له بشأن عزمه على إزالة اسم شهداء للشرطة كان قد أطلقت على  بعض المدارس في المحافظة.

قال "شاروبيم" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": إزالة اسم شهيد من على مدرسة أمر غير وارد على الإطلاق، ونحن نقف بجانب الشهداء، والدقهلية من المحافظات القليلة التي أنشأت مكتبا لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

وأضاف "اسم الشهيد أحمد حسين لم يتم إزالته من على المدرسة، وبها لجنة امتحانات إعدادي باسم الشهيد، ولم نصدر قرار بإزالة الاسم، ولكن مجلس أمناء المدرسة غير موافق على تغيير اسم المدرسة ورفعوا قضية أمام القضاء لمنع تغيير الاسم، ولا شأن للمحافظة في ذلك".

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