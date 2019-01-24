» شاهد.. أول ظهور لـ"ميرهان حسين" بعد الحكم بحبسها

24 يناير 2019 - 10:23 ص

نشرت الفنانة ميرهان حسين مجموعة صور في أحدث ظهور لها بعد قرار الحكم بحبسها لمدة أسبوعين في القضية المشهورة إعلاميا بـ"كمين الهرم".

وبدت خلالها في شبه كبير من نجمة تلفزيون الواقع "كيم كاردشيان"، إذ أجمعت آراء متابعيها على أنها تحاول تقليدها حتى أصبحت شبهها تمامًا.

وعلّق متابعو الفنانة المصرية، قائلين: "كيم كاردشيان والله"، و"بتقلدي كيم كاردشيان أوى"، و"هي قالبة على كيم كاردشان كده ليه"، و"شبه كيم كاردشيان وأحلى كمان"، و"الله عليك يا كيم كاردشيان العرب".

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة المصرية ميرهان حسين، كان في مسلسل "أيوب" أمام الفنان مصطفى شعبان، وتشارك حاليًا في مسلسل "قيد عائلي".

وكانت محكمة جنح مستأنف الهرم، قضت بحبس الفنانة الشابة، أسبوعين، بعد تقدمها باستئناف على حكم حبسها سنتين ونصف السنة، وكفالة 30 ألف جنيه، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير سُكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته في "كمين الهرم".





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