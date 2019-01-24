أول إجراء من "نافعة" عن اتهامه بالتمويل من الإخوان

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أقدم الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أول خطوة قانونية بشأن اتهامه بالتمويل من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "لا أعرف ما إذا كان المحامي الذي تقدم ببلاغ ضدي مسجلا في نقابة المحامين أم لا".

وتابع "نافعة": "أنا على يقين تام بأن ادعاءه بتلقي أموال من جماعة الإخوان باطل من أساسة ويستحيل إثباته, ومن ثم أطالب نقيب المحامين بالبدء في اتخاذ إجراءات تأديبية ضده".

وأكد قيامه "برفع دعوى قضائية بممارسة التشهير والابتزاز".

وكان قد تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الدكتور، حسن نافعة، اتهمه فيه بالترويج لجماعة الإخوان الإرهابية، والمساعدة في تحقيق أهدافها من خلال كتاباته وتصريحاته والتى دأب عليها الفترة الأخيرة، ونسب البلاغ إلى حسن نافعة أنه حضر مؤتمرا نظمته جماعة الإخوان الإرهابية في الأردن مقابل تلقيه مبلغا ماليا نظير حضوره لهذا المؤتمر المشبوه، دعما لتلك الجماعة الإرهابية ومهاجمة مؤسسات الدولة المصرية.

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