وزير الدفاع يلتقى نظيره النيوزيلندى

24 يناير 2019 - 10:15 ص

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بـ"رون مارك" وزير الدفاع النيوزيلندى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد الفريق أول محمد زكى العلاقات والروابط العسكرية التى تربط بين مصر والجانب النيوزيلندى متمنيًا مزيدًا من التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الدفاع النيوزيلندي رون مارك بالغ امتنانه للقوات المسلحة المصرية والجهود التى تبذلها من أجل الأمن القومى العربى والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، مشيرًا إلى حرص بلاده على زيادة آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير النيوزيلندى بالقاهرة.